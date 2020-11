Borst kraakt ‘rare’ keuze De Boer: ‘Woensdag kon hij weleens in de basis staan’

De selectie van het Nederlands elftal komt maandag bij elkaar in Zeist ter voorbereiding op de komende interlands. Bondscoach Frank de Boer nam Justin Bijlow aanvankelijk niet op in zijn Oranje-selectie, maar stuurde de Feyenoord-keeper wel een uitnodiging toen Jasper Cillessen afhaakte. Hugo Borst vindt het raar dat Bijlow in eerste instantie niet bij de definitieve selectie zat.

Bijlow zal zich maandag echter niet melden bij de bondscoach. Zondag raakte hij geblesseerd tijdens de warming-up voorafgaand aan de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen (2-0). “Dat hij Justin Bijlow aanvankelijk weer niet opriep irriteert”, schrijft Borst in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Pas toen Cillessen gekwetst afhaakte, was de Feyenoord-keeper welkom. Maar uitgerekend op dat moment raakte Bijlow geblesseerd.”

“In Nederland keept momenteel geen betere”, vervolgt Borst. “Dat Marco Bizot de voorkeur van De Boer krijgt, is raar. Die keepte week in week uit slecht, maakte op een dag drie blunders en toch kreeg de doelman van AZ een uitnodiging voor Oranje. Woensdag tegen Spanje kon hij weleens in de basis staan.” Na de afmelding van Bijlow heeft De Boer ervoor gekozen om FC Twente-keeper Joël Drommel bij de selectie te halen. Tim Krul van Norwich City is de andere doelman in de Oranje-selectie.

Woensdag speelt Oranje een vriendschappelijke interland tegen Spanje. Zondag staat de thuiswedstrijd tegen Bosnië & Herzegovina in de Nations League op het programma. De interlandperiode wordt op woensdag 18 november afgesloten met een uitwedstrijd tegen Polen. “Maar even iets anders: waarom spelen we in coronatijden eigenlijk een vriendschappelijke interland? Antwoord: vanwege het geld. Er komt een gevolg van veertig Spanjaarden deze kant op voor een-potje-om-niks. En wij maar tv-kijken en onze reisbewegingen beperken”, aldus Borst.