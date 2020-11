Van den Brom: ‘Ik vond het ongepast om dat een dag voor Ajax te doen’

John van den Brom koos vorige week voor een plotseling vertrek bij FC Utrecht, wat met name in de spelersgroep voor nogal wat beroering zorgde. Aanvoerder Willem Janssen zei zelfs dat de WhatsApp-groep was ontploft na het bekendmaken van het nieuws. Van den Brom zelf snapt wel waarom er hier en daar verbazing is over zijn tussentijdse afscheid van de Domstedelingen.

"Natuurlijk. Buiten de kansloze nederlaag bij Heracles (4-1, red.) om was er niet heel veel aan de hand", vertelt de nieuwe coach van Racing Genk aan De Telegraaf. "Maar als ik door een mooie club als Genk word gebeld, kan ik ze alleen maar zeggen dat ik vereerd ben en ze naar de directie doorverwijzen. Ik heb zelf ook direct Jordy Zuidam (technisch directeur, red.) gebeld." De scheidend trainer gelooft niet dat de chemie tussen hem en de Utrecht-spelers was uitgewerkt. "Ik vind dat onzin. Er was geen chemie in de wedstrijd tegen Heracles. Dat verwijt ik de spelers, maar zeker ook mezelf."

Van den Brom kreeg na Heracles-uit het verwijt dat hij een passieve indruk maakte. "Tegen Heracles ben ik heel passief geweest. Dat verwijt ik mezelf", vervolgt de zelfkritische oefenmeester. "Maar voor de duidelijkheid: toen speelde de interesse van Genk nog helemaal niet. Er worden zó veel verhalen de wereld in geholpen. En het lijkt alsof ik als een dief in de nacht ben vertrokken. Daar ben ik echt wel klaar mee." Van den Brom vindt het wél vervelend dat de voorbereiding op het thuisduel met Ajax behoorlijk werd verstoord.

"Ja, en het vervelende daarvan vind ik dat ik geen open kaart heb kunnen spelen en niet eens afscheid heb kunnen nemen van de spelers", aldus Van den Brom, die medio 2019 werd aangesteld in Utrecht. "Zo zit ik niet in elkaar, want ik betrek die gasten normaal gesproken overal bij. Nu kon en mocht ik niks zeggen, waardoor ze alles vanuit de media moesten vernemen. Maar inmiddels heb ik bijna iedereen gesproken. Maandag ga ik nog langs om gedag te zeggen. Ik vond het ongepast om dat zaterdag, de dag voor Utrecht-Ajax, te doen, omdat ik weet hoe beladen die wedstrijd is", zo besluit de Genk-coach.