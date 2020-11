WhatsApp-groep FC Utrecht ontploft door vertrek Van den Brom

Er is verbazing binnen de selectie van FC Utrecht over het naderende vertrek van John van den Brom richting Racing Genk, zo weet Voetbal International vrijdagmiddag te melden. Het nieuws over het tussentijdse afscheid van de oefenmeester was donderdag hét gesprek van de dag bij de spelers van de huidige nummer acht in de Eredivisie, zo klinkt het.

Volgens het weekblad ontplofte de WhatsApp-groep van FC Utrecht toen wereldkundig werd gemaakt dat Van den Brom de topkandidaat is om het stokje over te nemen bij Racing Genk. Aanvoerder Willem Janssen heeft ondanks alle ophef nog geen contact gehad met zijn trainer over het naderende afscheid. Het woord 'opmerkelijk' is in dat kader al meer dan eens gebruikt in De Galgenwaard. De A-selectie werd vrijdagochtend officieel op de hoogte gebracht van het vertrek van Van den Brom.

Van den Brom en Haar hebben toestemming gekregen van het Utrecht-bestuur om de overgang naar Racing Genk af te ronden. De verwachting is dat er nog deze vrijdag een officieel bericht naar buiten komt. Het duo zit zondag al niet meer op de bank tijdens het thuisduel met Ajax. René Hake en Rick Kruys nemen voorlopig de honneurs waar bij FC Utrecht. Voetbal International meldt voorts dat Hake, trainer van Jong FC Utrecht, graag langer zou willen aanblijven als hoofdcoach van FC Utrecht. Technisch directeur Jordy Zuidam zou reeds op de hoogte zijn van de ambities van Hake.

Voor Van den Brom komt er na bijna anderhalf jaar een einde aan het dienstverband bij FC Utrecht. Het is de tweede keer dat Van den Brom aan de slag gaat in de Belgische Pro League. Tussen 2012 en 2014 stond hij aan het roer bij Anderlecht, dat onder zijn leiding in 2013 de landstitel veroverde. In zijn tweede jaar in Brussel moest hij na enkele teleurstellende resultaten vertrekken. Van den Brom was eerder in zijn trainersloopbaan werkzaam bij onder meer ADO Den Haag, Vitesse en AZ