Van Hanegem ziet in Van Bommel een geschikte Feyenoord-trainer

Willem van Hanegem zou het geen gek idee vinden wanneer Mark van Bommel door Feyenoord wordt gepolst om het stokje over te nemen van Dick Advocaat. Advocaat heeft een aflopend contract in De Kuip en maakt na dit seizoen naar verwachting plaats voor een nieuwe trainer, al is het nog onduidelijk wie het gaat worden. Van Hanegem denkt dat Van Bommel goed bij Feyenoord past.

Van Bommel zit zonder club na zijn ontslag bij PSV vorig seizoen. Zijn naam gaat nu rond bij FC Utrecht, de club die op zoek is naar een opvolger voor de naar Racing Genk vertrokken John van den Brom. Of de oud-middenvelder een serieuze kandidaat is bij Utrecht wilde technisch directeur Jordy Zuidam zondag niet zeggen voor de camera van FOX Sports. Ook Sparta Rotterdam-trainer Henk Fraser wordt genoemd als kandidaat bij FC Utrecht.

“En René Hake. Die laatste is goed met jeugdspelers, zeggen ze bij de club. Lekker daar laten werken dan, zou ik zeggen”, schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Van Bommel en Fraser zijn uiteraard wel geschikt, maar misschien wel allebei voor een niveau hoger. Van Bommel staat te trappelen om het ongelijk van PSV te bewijzen, lees ik overal. Maar hij moet heel goed afwegen waar hij instapt.”

“Veel mensen zullen wel roepen dat hij niet bij Feyenoord zou passen als PSV'er, maar ik denk het juist wel”, vervolgt Van Hanegem, die in Van Bommel een geschikte kandidaat lijkt te zien om de 73-jarige Advocaat op te volgen. “Dat gif van hem, daar werden ze in De Kuip altijd gek van. Ik denk dat het een goede combinatie kan zijn, ook al omdat spelers doorgaans met hem weglopen. Ik vond Van Bommel geen pieper en dat kun je van de huidige top bij PSV allerminst zeggen. Van directeur Toon Gerbrands niet én van die trainer Schmidt ook niet.”

Dat Van den Brom is ingegaan op de aanbieding van Genk vindt Van Hanegem logisch: “Dat snapte ik wel, want hij had zomaar kunnen sneuvelen bij FC Utrecht. Echt lekker liep het dit seizoen niet. Tegen Ajax was het zonder hem ook ronduit droevig. Het werd gisteren duidelijk dat FC Utrecht de laatste jaren zo gretig was tegen Ajax door de steun van de aanhang. Die was er niet en het was nu wel heel erg vlakjes."