Bayer maakt ook indruk in topduel met scorpion kick en zes andere goals

De vierde zege op rij van Bayer Leverkusen in de Bundesliga is een feit. Het team van trainer Peter Bosz won zondagavond met 4-3 van Borussia Mönchengladbach en nestelt zich steviger in de top vier van Duitsland. Het nog altijd ongeslagen Bayer evenaart het puntenaantal van Borussia Dortmund, heeft een punt minder dan RB Leipzig en staat drie punten achter Bayern München.

Bayer kwam in de eerste helft tot tweemaal toe op achterstand. In de achttiende minuut werd Breel Embolo door Lukas Hradecky onderuitgehaald en was het Lars Stindl die de toegekende penalty benutte: 0-1. Nog geen tien minuten later schoot Lucas Alario de bal op heerlijke wijze achter Yann Sommer. Het schot van de aanvaller vanaf de linkerkant zeilde prachtig in de rechterhoek binnen: 1-1.

?? Wat een schitterende goal van Valentino Lazaro!#b04bmg pic.twitter.com/lJuufGI750 — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 8, 2020

Stindl stond enkele minuten later niet buitenspel toen hij de 1-2 achter Hradecky binnenschoot. Vlak voor rust was het opnieuw Alario die het team van Bosz te hulp schoot. Na een scherpe voorzet van Florian Wirtz won hij een kopduel van Nico Elvedi en kopte hij de bal achter Sommer, die te laat uitkwam: 2-2.

Bayer trok het duel in de tweede helft naar zich toe. In de 67e minuut liep Leon Bailey zich goed vrij en werkte hij de bal van dichtbij achter Sommer, na een steekpass van Moussa Diaby. Acht minuten voor het einde gleed Julian Baumgartlinger een lage pass van Nadiem Amiri binnen en dat was een belangrijke treffer. Diep in de extra tijd maakte Valentin Lazaro namelijk met een schitterende scorpion kick de 4-3.