Belangrijk tweetal terug in basiself van PSV; Ihattaren ontbreekt in selectie

Denzel Dumfries en Cody Gakpo hebben zondagavond weer een basisplaats bij PSV voor de thuiswedstrijd tegen Willem II. Het duo ontbrak de afgelopen tijd wegens een positieve coronatest, maar kan nu dus weer in actie komen. Verder kiest trainer Rodger Schmidt in de voorste linie voor het duo Eran Zahavi en Donyell Malen, terwijl de zieke Mohamed Ihattaren ontbreekt in de wedstrijdselectie.

Het was voor Schmidt de afgelopen weken voornamelijk improviseren op de rechtsbackpositie, die tijdens de afwezigheid van Dumfries bekleed werd door onder meer Jorrit Hendrix en Ryan Thomas. PSV lijkt nu langzamerhand weer met de sterkste defensie te kunnen aantreden, aangezien Dumfries tegen Willem II voor doelman Yvon Mvogo de verdediging vormt het Jordan Teze, Olivier Boscagli en Philipp Max.

Pablo Rosario keerde afgelopen week tijdens het Europa League-duel met PAOK Saloniki (4-1 nederlaag) al terug in de basiself en verschijnt nu andermaal aan de aftrap. Hij vormt samen met Ibrahim Sangaré het controlerende blok op het middenveld. Mario Götze en Cody Gakpo completeren de middelste linie, waar Ihattaren ontbreekt. Hij werd tegen PAOK na een klein uur spelen gewisseld en ontbreekt volgens het Eindhovens Daglad tegen Willem II omdat hij ziek is. Er wordt benadrukt dat het niet om het coronavirus gaat.

Timo Baumgartl, Joël Piroe, Jorrit Hendrix, Nick Viergever, Maxime Delanghe en Vincent Müller werden eerder positief getest op het coronavirus en ontbreken nu nog altijd in de wedstrijdselectie van PSV. Ook Thomas maakt daar geen deel van uit, omdat hij tijdens de wedstrijd tegen PAOK een lichte blessure opliep.

Opstelling PSV: Mvogo, Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré, Götze, Gakpo; Zahavi en Malen.

Opstelling Willem II: Brondeel; Owusu, Holmén, Peters, Köhn; Llonch, Van der Heijden, Trésor; Köhlert, Pavlidis en Nunnely.