‘Ergste vrees wordt werkelijkheid voor Ansu Fati en Barcelona’

Ansu Fati staat door zijn zaterdag opgelopen knieblessure veel langer aan de kant dan aanvankelijk gedacht werd, zo gelooft Dr. Pedro Luis Ripoll, hoofd orthopedische chirurgie en traumatologie in het ziekenhuis van Murcia. De medisch specialist, die veel ervaring heeft met de behandeling van topvoetballers, geeft tegenover Marca aan dat Fati door zijn scheurtje in zijn meniscus vermoedelijk drie tot vijf maanden uit de roulatie is.

Barcelona bracht de aard van de blessure van Fati zaterdagavond direct na de wedstrijd tegen Real Betis (5-2 winst) al naar buiten, maar het is nog onduidelijk hoe lang de herstelperiode van de achttienjarige aanvaller zal zijn. Fati liep de kwetsuur waarschijnlijk na een half uur spelen op toen hij in het strafschopgebied door Aissa Mandi ten val werd gebracht. De vleugelspits speelde de eerste helft nog uit, al had hij zichtbaar last van de blessure. In de rust werd hij door trainer Ronald Koeman gewisseld.

Volgens Dr. Ripoli is een gescheurde meniscus een ernstige blessure. "De meniscus moet aan elkaar gehecht worden, want het is de schokdemper van de knie die het kraakbeen beschermt", legt de arts uit aan Marca. "Het kraakbeen moet koste wat kost beschermd worden. En daarvoor is de meniscus dus nodig, die moet worden gehecht. Voor herstel staat normaal gesproken een periode van drie tot vijf maanden."

Eerder ging Marca nog uit van een herstelduur van een maand, terwijl Sport repte over anderhalve maand. Mocht Fati inderdaad maandenlang aan de kant staan, zoals Dr. Ripoli beweert, dan is dat een enorme klap voor Barcelona. De achttienjarige Spanjaard is dit seizoen definitief doorgebroken in het Camp Nou en geldt als een van de vaste krachten in het elftal van Koeman. Fati was in negen duels in alle competities goed voor vijf doelpunten en twee assists.