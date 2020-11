RB Leipzig leeft heerlijk toe naar der Klassiker; hoofdrollen St. Juste en Becke

RB Leipzig heeft in ieder geval voor even de koppositie opgeëist in de Bundesliga. Het team van trainer Julian Nagelsmann won zaterdagmiddag met 3-0 van SC Freiburg en heeft daardoor een punt meer dan Bayern München en Borussia Dortmund, die elkaar om 18.30 uur treffen in Dortmund. De kelderkraker tussen 1. FSV Mainz 05 en Schalke 04 eindigde in 2-2 door een laat eigen doelpunt van Jeremiah St. Juste, terwijl Sheraldo Becker met een doelpunt en assist belangrijk was voor Union Berlin tegen Arminia Bielefeld (5-0).

RB Leipzig - SC Freiburg 3-0

Justin Kluivert mocht niet invallen bij Leipzig, dat na 25 minuten aan de leiding kwam. Van dichtbij werkte Ibrahima Konaté binnen na een voorzet van Nordi Mukiele: 1-0. Die voorsprong nam de thuisploeg mee de rust in en dat was verdiend. Freiburg opereede weliswaar gedisciplineerd in defesief opzicht, maar zorgde voorin voor weinig dreiging. In de tweede helft breidde Leipzig de marge uit via een strafschop: Nicolas Höfler beging een overtreding op Christopher Nkunku en Marcel Sabitzer besliste de wedstrijd voor Leipzig. De 3-0 kwam vlak voo tijd op naam van Angeliño: de voormalig linksback van PSV mikte een vrije trap vanaf circa 25 meter op prachtige wijze in de rechterbovenhoek.

1. FSV Mainz 05 - Schalke 04 2-2

Mainz en Schalke stonden voorafgaand aan de speelronde respectievelijk laatste en voorlaatste; Mainz had nog nul punten verzameld en Schalke twee. Het was echter de thuisploeg die op voorsprong kwam in de zesde minuut. Na een overtreding van Matija Nastasic op Jonathan Burkardt mocht Daniel Brosinski aanleggen voor een strafschop en die benutte hij. Schalke kwam echter al gauw langszij: Mark Uth krulde een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied op fraaie wijze over de muur en in de rechterbovenhoek.

Kort voor de pauze kreeg Mainz opnieuw een strafschop toebedeeld, ditmaal na een overtreding van Ozan Kabak op Jean-Philippe Mateta, en laatstgenoemde benutte de buitenkans zelf. Een grote verrassing mocht dat niet heten: Manz verzilverde sinds april 2013 alle 29 strafschoppen die het kreeg in de Bundesliga. Vijf minuten na de pauze werd een gelijkmaker van Kabak afgekeurd vanwege een handsbal, maar door een eigen doelpunt van St. Juste werden de punten toch gedeeld: de verdediger werkte de bal in eigen doel na een voorzet van Schalke vanaf de rechterflank.

1. Union Berlin - Arminia Bielefeld 5-0

Al in de derde minuut werd Becker op de rechterflank gelanceerd door spits Joel Pohjanpalo. De rechtsbuiten dribbelde in alle vrijheid de zestien binnen en legde breed op Keita Endo, die beheerst afwerkte: 1-0. De 2-0 kwam tien minuten daarna op naam van Robert Andrich, die vanaf de rand van de zestien de kruising vond. Op slag van rust stuurde Max Kruse met een steekpass Becker weg. Ditmaal ging de vleugelspits succesvol voor eigen glorie: het schot van Becker in de korte hoek ging onder doelman Stefan Ortega door. Na rust scoorde Union Berlin nogmaals via een penalty van Kruse en een geplaatst schot van Cedric Teuchert, die in alle vrijheid de zestien had bereikt.