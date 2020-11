Fernandes schittert met dubbelslag en assist bij eerste goal van Cavani

Manchester United heeft zaterdagmiddag puntenverlies bij Everton afgewend. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer kwam op Goodison Park op een 1-0 achterstand, maar vertrok dankzij twee doelpunten van Bruno Fernandes en een treffer van Edinson Cavani met de overwinning uit Liverpool: 1-3. Bij rust stond het 1-2; Cavani sloeg toe in de blessuretijd en maakte zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club. Donny van de Beek bleef, voor de tweede keer dit seizoen, negentig minuten op de bank zitten. Dankzij de overwinning zal de druk op Solskjaer iets afnemen. Manchester United staat nu dertiende. Het Everton van Carlo Ancelotti, dat vijfde staat, heeft drie duels op rij verloren; dat overkwam Ancelotti veertien jaar geleden bij AC Milan voor het laatst.

Fernandes nam Manchester United volledig bij de hand in de eerste helft. In een tijdsbestek van zeven minuten draaide de aanvallende middenvelder een 1-0 achterstand om in een 1-2 voorsprong. Halverwege de eerste helft kopte Fernandes de bezoekers op fraaie wijze op gelijke hoogte: door een goede loopactie stond hij in het strafschopgebied op de juiste plek om de bal richting de rechterbovenhoek te begeleiden na een voorzet van Luke Shaw. Ook de 1-2 kwam voort uit een kopbal na een voorzet vanaf de linkerflank; ditmaal kwam de assist van de voet van Marcus Rashford. Opnieuw mocht Fernandes ongestoord de ruimte vinden in het zestienmetergebied.

De dubbelslag van Fernandes was een bittere pil voor Everton, dat na achttien minuten op voorsprong was gekomen. Een lange bal van doelman Jordan Pickford kwam terecht bij Dominic Calvert-Lewin, die niet doortastend genoeg werd lastiggevallen door Victor Lindelöf in zijn rug. Calvert-Lewin kopte de bal door naar Bernard, die aan de rand van het strafschopgebied naar binne kapte en de linkerhoek vond met een laag schot. Nadat Fernandes die voorsprong tenietdeed was Lucas Digne dicht bij de 2-2: de opgestoomde linksback schoot vanuit een moeilijke hoek snoeihard tegen de paal.

Halverwege de tweede helft claimde Manchester United tevergeefs een penalty. Pickford liet de bal bij de tweede paal uit zijn handen glippen na een vrije trap van Fernandes en probeerde die fout op te lossen door de bal weg te schoppen bij Harry Maguire, maar hij raakte de verdediger, net als Michael Keane deed. De VAR keek naar het incident, maar kende geen strafschop toe. In de tweede helft maakten Axel Tuanzebe, Paul Pogba en Edinson Cavani hun entree bij Manchester United, maar Van de Beek bleef op de bank. Cavani wist zijn stempel in de blessuretijd op de wedstrijd te drukken. De spits werd in een counteraanval gevonden door Fernandes en maakte geen fout in de afronding.