Spanje haalt spits van zeventien interlandgoals terug voor duel met Oranje

Bondscoach Luis Enrique van Spanje heeft zijn 25-koppige selectie bekendgemaakt voor de komende interlandperiode. De Spanjaarden nemen het komende woensdag op tegen Nederland met Álvaro Morata in de gelederen. De spits van Juventus maakt na een jaar afwezigheid zijn rentree in de selectie van Spanje. Ook middenvelder Koke van Atlético Madrid, die twee jaar niet werd opgeroepen, heeft een uitnodiging gekregen.

Daarmee wordt Morata, die tot nu toe 17 keer scoorde in 33 interlands, beloond voor zijn uitstekende (her)start in Italië. De centrumspits keerde deze zomer terug bij Juventus en staat na zeven officiële duels op zes goals. "Morata is een andere speler geworden, zowel qua vertrouwen als qua doelpunten", zegt Luis Enrique. "Ik ben blij om hem er weer bij te hebben. We gaan zien hoe het op de training gaat lopen." Morata moet voorin concurreren met onder andere Gerard Moreno van Villarreal, de enige andere echte spits van Spanje.

Kepa Arrizabalaga behoudt ondanks zijn verloren basisplaats bij Chelsea het vertrouwen van Luis Enrique, al zal David de Gea vermoedelijk de eerste doelman van Spanje zijn. Sergio Ramos, Sergio Busquets en Ansu Fati zijn de meest in het oog springende namen van de selectie. De zeventienjarige Pedri, die onder Ronald Koeman regelmatig speeltijd krijgt bij Barcelona, zit niet bij de selectie.

Spanje gaat komende woensdag om 20.45 uur op bezoek in de Johan Cruijff ArenA voor de oefeninterland tegen Nederland. Daarna volgen wedstrijden in het kader van de Nations League tegen Zwitserland (14 november) en Duitsland (17 november). Spanje gaat met zeven punten uit vier wedstrijden aan kop in groep 4 van de Nations League.

De volledige selectie:

Doelmannen: De Gea (Manchester United), Kepa (Chelsea), Unai Simón (Athletic Club)

Verdedigers: Reguilón (Tottenham Hotspur), Gayá (Valencia), Iñigo Martínez (Athletic Club), Pau Torres (Villarreal), Sergio Ramos (Real Madrid), Éric Garcia (Manchester City), Jesús Navas (Sevilla)

Middenvelders: Sergi Roberto (Barcelona), Mikel Merino (Real Sociedad), Koke (Atlético Madrid), Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (Napoli), Sergio Canales (Real Betis)

Aanvallers: Ansu Fati (Barcelona), Oyarzabal (Real Sociedad), Gerard Moreno (Villarreal), Morata (Juventus), Ferrán Torres (Manchester City), Dani Olmo (RB Leipzig), Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers)