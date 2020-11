Hoongelach om flaters in defensie van verliezend Manchester United

Manchester United heeft woensdagavond voor het eerst punten laten liggen in de groepsfase van de Champions League. Na de 1-2 zege op Paris Saint-Germain en 5-0 overwinning op RB Leipzig was het team van manager Ole Gunnar Solskjaer de favoriet voor de ontmoeting met Basaksehir, maar het ging op Turkse bodem volledig mis: 2-1. Donny van de Beek stond voor de vierde keer in de basis, maar hij werd na een uur spelen reeds afgelost.

De defensie van Manchester United was gedurende én na de eerste helft het mikpunt van hoon bij alle voetballiefhebbers op sociale media. De beelden van de twaalfde minuut gingen de wereld over. Alle tien veldspelers van Manchester United stonden bij een corner ver op de helft van Basaksehir, dat echter de bal snel veroverde. Toen ging het rap: Edin Visca stuurde Demba Ba de ruimte in en ondanks een sprint van Nemanja Matic, die ook vijf meter van de aanvaller afstond, kon hij de bal met een geplaatst schot achter Dean Henderson mikken.

Ook aan de 2-0 van Basasekir, vijf minuten voor de pauze, ging geschutter in defensief opzicht vooraf. Juan Mata liet zich kinderlijk eenvoudig van de bal zetten door Deniz Türüç, die vervolgens vanaf links een lage pass gaf. Ba liet de bal slim door zijn benen lopen richting Visca, die het leer met een hard schot achter Henderson joeg: 2-0. Domper op de eerste helft van de Turken was de aansluitingstreffer van Manchester United vlak voor rust. Luke Shaw gaf een goede voorzet vanaf links waaruit Anthony Martial tusen twee verdedigers in de bal achter Mert Günok kon koppen.

Voor Alex Tuanzebe zat het duel er na de eerste helft op. Hij werd vervangen door Scott McTominay en Matic nam in de defensie plaats naast Harry Maguire. De omzettingen sorteerden geen effect: Solskjaer zag hoe zijn team in het eerste kwartier na rust alleen gevaarlijk kon worden uit een vrije trap van Bruno Fernandes. Hij koos er dan ook voor om Paul Pogba en Edinson Cavani in te brengen voor respectievelijk Van de Beek en Mata.

Mason Greenwood en Timothy Fosu-Mensah waren als vervangers van Marcus Rashford en Aaron Wan-Bissaka de laatste twee troeven van Solskjaer, die hoopt dat zijn team over drie weken op Old Trafford beter voor de dag komt. United probeerde Basaksehir namelijk meer terug op de eigen helft te dringen, maar het ontbrak aan creativiteit in de laatste meters en een gelijkmaker bleef dan ook uit. In de extra tijd voorkwam Alexandru Epureanu wel dat een inzet van Maguire niet alsnog de 2-2 betekende.