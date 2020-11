Schmidt kan basisplaats nog niet beloven: ‘Ik ga nog met hem spreken’

Pablo Rosario zit in de wedstrijdselectie van PSV voor het komende duel in de Europa League uit bij PAOK Saloniki. Trainer Roger Schmidt van de Eindhovenaren is als vanzelfsprekend blij met de terugkeer van de 23-jarige middenvelder, maar wilde woensdag op de persconferentie nog niet zeggen of hij in de basis gaat starten. "Ik ga eerst met hem nog spreken", aldus Schmidt.

Rosario moest door een coronabesmetting vier wedstrijden aan zich voorbij laten gaan, maar is er donderdag dus weer bij. "Daar ben ik heel blij mee", zegt Schmidt. Pablo is erg belangrijk voor ons. We missen veel spelers en een aantal van hen stond voorheen in de basis. Ik ben ervan overtuigd dat Pablo ons weer kan helpen. Hij is een vechter, maar we kunnen zijn fysieke conditie nu nog niet vergelijken met die van vorige maand. Hij heeft de afgelopen weken niet met het team kunnen trainen en we zullen kijken hoe goed hij ervoor staat."

Schmidt werd verder gevraagd naar zijn mening over de prestaties van Mauro Júnior. De 21-jarige Braziliaan werd door de Duitser al op meerdere posities ingezet. "We zijn tevreden over zijn inbreng in het elftal, waarin hij op meerdere posities kan spelen. Hij staat altijd open voor een nieuwe rol en daarom waardeer ik hem. We hadden in de voorbereiding problemen achterin en hij heeft als linksback gespeeld. Daarin heeft hij zich zo kunnen ontwikkelen dat hij het ook op hoog niveau kan."

PSV staat na twee wedstrijden op drie punten in Groep 3 van de Europa League. In het komende tweeluik met PAOK kunnen de Eindhovenaren een belangrijke stap zetten, weet ook Schmidt. "Wedstrijd drie en vier speel je altijd tegen dezelfde tegenstander en de eerste van die twee winnen, is belangrijk. We kunnen bij winst een grote stap zetten om de poulefase door te komen, maar PAOK heeft een sterk team. Wij hebben onder moeilijke omstandigheden afgelopen weekend ook iets goeds op het veld gelegd en donderdag gaan we er weer alles aan doen."

Met de terugkeer van Rosario kreeg PSV goed nieuws, maar de Noord-Brabanders moeten in Griekenland nog wel Denzel Dumfries, Nick Viergever, Timo Baumgartl, Jorrit Hendrix, Cody Gakpo, Maxime Delanghe en Joël Piroe missen. "Wanneer zij terug zijn is, kan ik niet voorspellen", zegt Schmidt. "De regels zijn dat ze eerst een negatieve test moeten laten zien en dan kunnen ze zich weer bij het team voegen."