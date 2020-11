UEFA ontkent: Amsterdam nog altijd speelstad voor EURO 2020

De UEFA is niet van plan om het format van EURO 2020 te veranderen, zoals Le Parisien maandagavond meldde. De Europese voetbalbond laat in een verklaring aan persbureau PA weten dat het de intentie heeft om het EK volgens planning in de twaalf organiserende landen te houden. "Het is momenteel te vroeg om te zeggen of wedstrijden in juni en juli zonder fans gespeeld moeten worden, of zelfs helemaal niet mogen worden gespeeld", aldus de UEFA.

De Franse krant Le Parisien pakte maandag uit met het nieuws dat de UEFA van plan is om EURO 2020 toe te wijzen aan Rusland. De Europese voetbalbond sluit veranderingen in de planning niet geheel uit, maar vindt het te vroeg om daarover na te denken. "De UEFA heeft de intentie om EURO 2020 te houden in de vorm en de locaties die eerder dit jaar zijn bevestigd, en we werken nauw samen met alle gaststeden bij de voorbereidingen", aldus de verklaring. Volgens schema vinden er drie groepswedstrijden en een achtste finale plaats in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

"De inspanningen van de UEFA zijn momenteel gericht op het plannen van een toernooi in alle twaalf locaties, inclusief supporters in de stadions", klinkt het vanuit de Europese voetbalbond. "Beslissingen die in strijd zijn met dat plan, kunnen indien nodig op een later moment worden genomen, maar er zijn momenteel geen plannen om van locatie te veranderen."

Buiten Amsterdam zijn de volgende speelsteden aangewezen: Bakoe (Azerbeidzjan), Kopenhagen (Denemarken), München (Duitsland), Londen (Engeland), Boedapest (Hongarije), Dublin (Ierland), Rome (Italië), Boekarest (Roemenië), Sint-Petersburg (Rusland), Glasgow (Schotland) en Bilbao (Spanje). Het EK vindt plaats van 11 juni tot en met 11 juli 2021.