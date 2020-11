‘Amsterdam raakt EURO 2020 kwijt: UEFA kiest voor slechts één land’

Het Europees Kampioenschap komende zomer wordt niet volgens planning in twaalf organiserende landen gespeeld, zo meldt Le Parisien op basis van bronnen bij de UEFA. De Europese voetbalbond heeft het plan opgevat om EURO 2020, zoals het toernooi ondanks het uitstel blijft heten, toe te wijzen aan Rusland. Daarmee zou Amsterdam vier EK-wedstrijden mislopen, die tot op heden in de Johan Cruijff ArenA gepland stonden. Het EK staat op de agenda van 11 juni tot en met 11 juli 2021.

De UEFA verwacht dat het gezien de coronacrisis onmogelijk zal zijn om het EK in de huidige vorm te laten doorgaan. Het is hoogst onwenselijk dat volledige selecties kriskras door Europa moeten reizen om hun wedstrijden af te kunnen werken. Behalve Amsterdam waren de volgende speelsteden aangewezen: Bakoe (Azerbeidzjan), Kopenhagen (Denemarken), München (Duitsland), Londen (Engeland), Boedapest (Hongarije), Dublin (Ierland), Rome (Italië), Boekarest (Roemenië), Sint-Petersburg (Rusland), Glasgow (Schotland) en Bilbao (Spanje).

De UEFA beschouwt Rusland momenteel als de meest ideale optie om het EK naar te verplaatsen. Het land van president Vladimir Putin organiseerde twee jaar geleden het WK 2018 en heeft dus recentelijk ervaring opgedaan met het houden van een eindtoernooi. Al in het voorjaar bood Rusland aan om het EK op de oorspronkelijke data te laten plaatsvinden op zijn grondgebied. Rusland hield de uitbraak van het coronavirus relatief beperkt en achtte zichzelf in staat om het toernooi veilig te kunnen organiseren. De UEFA besloot op 17 maart echter dat het EK met een jaar uitgesteld zou worden.

Met het verplaatsen van EURO 2020 naar Rusland zou de UEFA verlost worden van een ander hoofdpijndossier: dat van Azerbeidzjan. Het land in het uiterste oosten van Europa haalde vier EK-wedstrijden naar hoofdstad Bakoe, maar is momenteel verwikkeld in een een gewapend conflict met Armenië in de regio Nagorno-Karabach. Het is een situatie die de UEFA, buiten de coronacrisis, ernstig zorgen baart.