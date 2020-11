Van der Sar: ‘Je gaat je afvragen waarom hij niet tegen Liverpool mocht spelen'

Edwin van der Sar noemt het ‘opmerkelijk’ dat er ineens een fors aantal spelers van Ajax in aanloop naar de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Midtjylland in de Champions League positief getest werden op het coronavirus. De Amsterdammers hopen in de komende dagen een antwoord te krijgen op de vraag hoe er plotseling zoveel ‘valse’ coronabesmettingen geconstateerd konden worden binnen de spelersgroep.

Dusan Tadic, André Onana, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Zakaria Labyad en Maarten Stekelenburg legden afgelopen maandag allemaal een positieve coronatest af, vermoedelijk vanwege achtergebleven restjes van het virus waarmee ze in een eerder stadium besmet waren. Onana, Tadic en Gravenberch konden zich maandagavond al in Denemarken melden, in afwachting van een hertest. Als die negatief uitviel, mocht het drietal sowieso meespelen tegen FC Midtjylland.

Klaassen en Stekelenburg mochten dinsdag ook alsnog afreizen naar Denemarken, maar arriveerden wel pas kort voor de wedstrijd. De middenvelder werd mede daardoor buiten de basiself gehouden en pas in de rust ingebracht door trainer Erik ten Hag. “Ik ben geen dokter of viroloog. Maar dit is opmerkelijk”, zo laat Van der Sar in een reactie op de turbulente aanloop richting het duel met FC Midtjylland weten.

“Dit is geen wedstrijd in de Eredivisie”, gaat de algemeen directeur van Ajax verder in gesprek met De Telegraaf. Naast Tadic, Onana, Gravenberch, Klaassen, Labyad en Stekelenburg testten ook nog eens vijf spelers van Jong Ajax positief. “We hebben alles in het werk gesteld om de bewuste spelers alsnog speelgerechtigd te krijgen. Dat is aardig gelukt, al was de voorbereiding verre van ideaal. Je gaat je nu ook afvragen waarom Antony niet tegen Liverpool mocht voetballen, maar drie dagen later wel tegen VVV.” Antony ontbrak volgens de officiële lezing tegen Liverpool omdat hij 'niet wedstrijdfit' was.