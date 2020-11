Antony uitgelicht bij Ziggo: ‘Dat is een dingetje is waardoor hij beperkt wordt’

Als het aan Jan van Halst ligt, krijgt Antony dinsdagavond bij Ajax in het duel met FC Midtjylland een rol als rechtsbuiten. De van São Paulo overgekomen aanvaller speelde in de wedstrijden tegen Atalanta (2-2) en Fortuna Sittard (5-2 overwinning) op de linkerflank in de voorste linie. De oud-middenvelder denkt echter dat Antony beter tot zijn recht komt op de rechterflank, zo vertelt hij bij Ziggo Sport. Het lijkt erop dat Van Halst zijn zin krijgt, want volgens de opstelling op de website van de UEFA speelt de Braziliaan als rechtsbuiten.

“Hij is linksbenig en als hij dan naar binnen komt, komt hij uit voor zijn rechterpootje. Je ziet dat het een dingetje is waardoor hij net beperkt wordt”, zo begint Van Halst zijn analyse. Hij haalt een moment aan uit de wedstrijd van Ajax tegen Atalanta, waarin Antony vanaf de linkerkant naar binnen komt en een weinig succesvol schot produceert. “Hier komt hij naar binnen toe, maar hij schiet niet echt. Hij duwt de bal meer. Dat merkte je constant als hij naar binnen kwam. Dan moet hij ‘m voor zijn rechter leggen en vol kunnen uithalen. Of strak bij Traoré in de voeten spelen.”

“Maar ja, hij is linksbenig en zoekt de andere kant. Hij is heel erg georiënteerd op zijn linkerbeen. Als hij opendraait, moet hij het spel kunnen verleggen. Dat doet hij niet, hij draait terug”, gaat de analist verder. Hij zag dat Antony beter ging spelen toen hij in wedstrijd tegen Atalanta naar de rechterkant verhuisde. “Het tweede gedeelte van de wedstrijd tegen Atalanta speelde hij vanaf rechts. Dan kan hij makkelijker voor zijn linkerpootje uit komen. Hij voelt zich ook vrijer in de passeeracties. Ik vind hem dreigender daar. Daar komt nog eens bij dat ik Neres ook dreigender vind vanaf de linkerkant. Dus ik snap die wisseling niet helemaal.” Neres zit overigens op de reservebank tegen FC Midtjylland.

Van Halst waarschuwt Ajax tegelijkertijd voor FC Midtjylland en in het bijzonder Anders Dreyer, die in het verleden door sc Heerenveen gehuurd werd van Brighton & Hove Albion. “Ze hebben een coach die heel erg op standaardsituaties is geënt, daar moet Ajax voor uitkijken. Maar ze hebben ook snelheid voorin, die Dreyer is een goede speler. Hij komt vanaf rechts, maar duikt steeds achter de linies. Tagliafico zal daar heel erg op moeten letten of moeten overgeven aan Daley Blind als hij daar staat. Hij heeft ook nog een goede voorzet, maar is met name gevaarlijk door zijn diepgang naar het centrum toe.”