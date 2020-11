‘Ik was niet minder dan die twee bij Ajax, zo dachten de trainers er ook over’

Issam El Maach zag zijn contract bij Ajax afgelopen zomer niet verlengd worden en de pas twintigjarige doelman heeft enkele maanden later nog steeds geen nieuwe werkgever gevonden. De jonge sluitpost, met een verleden bij Helmond Sport en Vitesse, vertrouwt er echter op dat hij zijn avontuur in het profvoetbal op korte termijn een vervolg kan geven.

El Maach houdt voorlopig in zijn eentje zijn conditie op peil. "Dat is zeker even wennen, maar ik ben topfit en klaar voor een nieuwe uitdaging", zo verklaart de clubloze keeper in een interview met Voetbal International. Het kan verkeren, want El Maach behoorde in het seizoen 2018/19, toen de halve finale van de Champions League werd bereikt, geregeld tot de A-selectie van Ajax. Daarnaast maakte hij veel indruk met zijn prestaties voor Ajax Onder-19 in de UEFA Youth League.

Erik ten Hag over maatregelen: 'Gaat het dan richting competitievervalsing?'

André Onana stond op echter op eenzame hoogte bij Ajax, terwijl El Maach vanwege de komst van Kjell Scherpen en Dominik Kotarski verder wegzakte in de pikorde in Amsterdam. "Daar had de club geld voor betaald, dus die moesten ook gaan keepen", zo blikt de jonge doelman terug op zijn periode bij Ajax. "Zo gaat dat blijkbaar, maar ik ben altijd heel realistisch geweest. Als ik minder zou zijn, had ik er genoegen mee kunnen nemen. Maar dat was niet het geval, zo dachten veel trainers er ook over. Daarom geef ik nu ook niet op, en ben ik heel ambitieus om alsnog elders te slagen in het profvoetbal."

El Maach werd afgelopen zomer veelvuldig genoemd bij clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, al bleef het tekenen van een contract uit. "De coronacrisis werkt natuurlijk ook niet in mijn voordeel", verzucht de voormalig Ajacied. "Veel clubs zijn afwachtend en kiezen soms voor een meer ervaren doelman. Maar ik heb er alle vertrouwen dat er snel iets moois voorbij gaat komen. Als het sportieve plan me aanspreekt, sta ik overal voor open", zo besluit de ambitieuze El Maach.