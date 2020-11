Van der Vaart geïmponeerd door Ajacied: ‘Hij is een type-Van Bommel geworden’

Het treffen tussen FC Midtjylland en Ajax, dat dinsdagavond in het kader van de Champions League op het programma staat, betekent een bijzonder affiche voor Rafael van der Vaart. De oud-middenvelder stond bij beide clubs onder contract en blikt in gesprek met Ajax TV vooruit op de ontmoeting in de MCH Arena. Tegelijkertijd analyseert Van der Vaart de selectie van de Amsterdammers en hij is bijzonder te spreken over aanwinsten Mohammed Kudus, Antony en Davy Klaassen.

“Ik ben zelf nummer tien geweest en dat bestaat eigenlijk niet meer in het huidige voetbal. Hij is er eentje die dat kan. Tegen Liverpool speelde hij als een soort valse spits, daar kon je zien: dat is er een. Een lekkere voetballer”, zegt Van der Vaart over Kudus, die overigens momenteel uit de roulatie is met een knieblessure. “Ik vind Antony ook een goede aankoop. Hij is snel, balvaardig. Tadic maakt altijd zijn doelpunten en geeft zijn assists en Klaassen is terug.”

“Het is leuk om te zien hoe hij zich ontwikkeld heeft in Duitsland. Als hij nog gemener wordt, is hij bijna een soort type-Van Bommel geworden. Dat past beter bij hem, denk ik. Voor dit Ajax is het heel belangrijk”, gaat de oud-international, tegenwoordig werkzaam als analist, verder. Van der Vaart speelde tussen 2016 en 2018 voor FC Midtjylland, al werd zijn tijd bij de Deense club geen doorslaand succes.

Ajax treft zijn ex-doelwit voor wie de vergelijking met Eriksen te veel werd

Voetbalzone schreef in aanloop naar het duel tussen FC Midtjylland en Ajax een profiel van Pione Sisto. Lees artikel

“Ze spelen goed voetbal en zijn snel voorin met een paar aardige spelers. Ajax moet gewoon winnen. Als ze die wedstrijd niet winnen, verdienen ze het ook niet om verder te komen”, zegt Van der Vaart over FC Midtjylland. Hij waarschuwt Ajax voor linksbuiten Awer Mabil. “Ik trainde al met hem, hij is gevaarlijk en in de partij kon je de bal lekker aan hem geven. Evander is een goede nummer tien, maar die speelt de laatste tijd weinig. Je hebt ook nog een goede rechtsbuiten, Anders Dreyer. Hij heeft nog bij Heerenveen gespeeld, hij speelde met mij bij Esbjerg en is daarna naar Engeland (Brighton & Hove Albion ,red.) gegaan.

“Tegen Atalanta waren ze kansloos, dat is een volwassen ploeg en Midtjylland mist dat een beetje. Van wat ik hoorde, hebben ze het niet heel slecht gedaan op Anfield. Maar ik denk niet dat Ajax er wakker van ligt. Ik denk dat het 0-3 wordt. Dat zijn ze ook aan hun stand verplicht”, voorspelt Van der Vaart, die overigens met Ajax TV sprak voor bekend werd dat Ajax het in Denemarken moet stellen zonder Ryan Gravenberch, Zakaria Labyad, Davy Klaassen, Dusan Tadic en André Onana, zoals het er nu naar uitziet wegens een positieve coronatest. Trainer Erik ten Hag zei maandagavond op de persconferentie dat een aantal spelers wel in Nederland, maar niet in Denemarken mag spelen. De oefenmeester heeft 'goede hoop' dat ze dinsdag alsnog kunnen worden ingevlogen.

Ten Hag is overigens op zijn hoede voor FC Midtjylland, zo vertelt hij op de persconferentie in aanloop naar dat duel. “Het is een stugge tegenstander. Midtjylland is erg gemotiveerd en zal een vervelende ploeg zijn om tegen te spelen. Daar zullen ze ook op uit zijn. We moeten ons eigen spel spelen. Van ons wordt onverstoorbaarheid gevraagd”, zegt Ten Hag, die de Deense club niet wil vergelijken met Getafe. “Het is niet zoals Getafe, dat was verre van fair play. Midtjylland is vervelend, maar wel fair. Ze hebben een andere zienswijze op hoe ze tot een resultaat kunnen komen. Ze willen profiteren van niches in een wedstrijd, bijvoorbeeld spelhervattingen.”