Donny van de Beek diepbedroefd door overlijden van Harm Greving

Donny van de Beek is diepbedroefd door het overlijden van Harm Greving. De voormalig scout van Ajax overleed in het weekend op 74-jarige leeftijd na een ziekbed. Greving stond bekend als de ontdekker van Van de Beek, met wie hij altijd goed bevriend bleef. Via zijn persoonlijke Instagram-account reageert de middenvelder van Manchester United op het slechte nieuws.

Van de Beek plaatst drie foto's waarop hij samen met Greving te zien is: op een training bij Ajax, na het ondertekenen van een contract tot medio 2022 in Amsterdam en een recentere foto, waarop ze naast elkaar poseren. Greving begon in 1990 bij Ajax als scout en werd daarna ook personal trainer in het betaald voetbal. Hij ontdekte Van de Beek tijdens een wedstrijd van de D1 van Veensche Boys, de eerste club van de middenvelder.

Van de Beek voegde zich in 2008 bij Ajax en werd jarenlang begeleid door Greving. Hij kwam vaak op bezoek bij de ex-Ajacied en ook in hun vrije uren trainden ze samen. "Lieve Harm, ik wil je ontzettend bedanken voor alle prachtige jaren die we samen hebben meegemaakt! Je was meer dan alleen mijn trainer", schrijft Van de Beek op Instagram. "Onze sterke band zal dan ook nooit verdwijnen. Ik hou van je, en het gaat je goed daarboven... rust zacht, lieve Harm."

Begin september, kort nadat zijn transfer naar Manchester United was afgerond, vertelde Van de Beek in De Telegraaf al over de rol die Greving in zijn ontwikkeling speelde. "Harm was de scout die me naar Ajax haalde en is, als ik buiten de club om extra trainde, altijd mijn privétrainer geweest", legde hij uit. "Hij ligt nu op sterven en had de droom nog te kunnen horen wat de volgende stap in mijn carrière zou zijn. Dat dit is gelukt, maakt me ongelooflijk blij, want Harm is een fantastische man."