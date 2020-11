Zenden: ‘Daar moet hij naar toe, Frenkie de Jong had ook een jaar nodig’

Hakim Ziyech was zaterdag één van de uitblinkers bij Chelsea, dat weinig moeite kende met laagvlieger Burnley: 0-3. De aanvallende middenvelder opende de score op Turf moor en tekende daarna voor de assist bij het doelpunt van Timo Werner. Ploeggenoot Mason Mount steekt de loftrompet over Ziyech, die door de voormalig huurling van Vitesse wordt omschreven als 'een speler van wereldklasse'.

"We weten wat Hakim met de bal kan en wat hij toevoegt aan dit elftal", zo verklaarde Mount na afloop in de Engelse media. "Het is een speler van wereldklasse. Hij was laatst (in het Champions League-duel met FK Krasnodar, red.) al trefzeker en nu tijdens zijn basisdebuut in de Premier League is het wederom raak. Het is echt een briljante speler. Het is echt een feest om met Hakim te mogen spelen, Met zijn intelligentie heeft hij dit team een hoop te bieden. We hebben het hier over een uitmuntende speler."

Ook Boudewijn Zenden, tussen 2001 en 2003 actief voor Chelsea, kijkt met genoegen naar het spel van Ziyech namens the Blues. "Het was voor Hakim natuurlijk vervelend dat hij direct geblesseerd raakte toen hij bij Chelsea arriveerde. Aan de andere kant gaf het hem ook wat tijd om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving", vertelt de oud-aanvaller aan De Telegraaf. "Die aanpassingstijd heeft iedere speler gewoon even nodig, en vooral in de Premier League. Hij kan natuurlijk nog niet de Ziyech zijn die hij wil zijn. En dat geeft ook helemaal niet. Die tijd moet hij even krijgen en ook zeker nemen."

GOAL HAKIM ZIYECH Zijn eerste in de Premier League

In de optiek van Zenden is de aanpassingstijd van Ziyech bij Chelsea dan ook nog niet afgelopen, ondanks het goede spel in de laatste twee duels. "Er is geen enkele twijfel over de kwaliteiten van Hakim, maar het verschilt per speler hoe lang hij nodig heeft om zich aan te passen", vervolgt de specialistentrainer van PSV. "De een heeft daar een jaar voor nodig, de ander een paar weken. Alles is anders, en dat doet iets met je lichaam en je hoofd." Volgens Zenden is het heel belangrijk dat Ziyech boven alles de rust bewaart. "Hij moet zich ontwikkelen en toegroeien naar de beste versie van zichzelf. Kijk naar Frenkie de Jong, die had ook even een jaartje nodig bij Barcelona om te wennen."

Voor Zenden kwam het enigszins als een verrassing dat Ziyech Ajax inruilde voor Chelsea. "Dat zag ik niet meteen aankomen", aldus de voormalig buitenspeler van onder meer PSV en Barcelona. "Met zijn kwaliteiten dacht ik dat hij misschien beter tot zijn recht zou komen in een van de Zuid-Europese competities. Dus het was voor mij niet een voor de hand liggende keuze, maar dat wil niet zeggen dat ik het idee heb dat Hakim het daar niet gaat waarmaken. Dat staat los van elkaar." Ziyech kan in fysiek opzicht zich aan enkele gevestigde namen optrekken, zo luidt het advies van Zenden. "Denk aan Juan Mata, Riyad Mahrez en David Silva, die jarenlang voor Manchester City speelde. Hakim moet daar een weg in vinden. Maar hij is slim genoeg om daar mee om te gaan."