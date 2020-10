Perez tempert hosanna na winst Ajax: ‘Wat hebben jullie toch met hem?’

Brian Brobbey debuteerde zaterdagavond bij Ajax met een doelpunt. De achttienjarige spits mocht tegen Fortuna Sittard (5-2 winst) na 66 minuten invallen voor Lassina Traoré en maakte nog geen acht minuten later zijn treffer. Brobbey is na afloop van het duel onderwerp van gesprek in De Eretribune op FOX Sports. Hugo Borst en Kees Kwakman zijn vrij enthousiast over het Ajax-talent, maar Kenneth Perez tempert de hosanna. "Wat hebben jullie toch met die Brobbey?", vraagt Perez zich met een grijns op zijn gezicht af.

Kwakman volgt Brobbey al langere tijd bij Jong Ajax, waarvoor hij dit seizoen vijf goals maakte in negen duels. "Fysiek heeft hij problemen gehad", weet Kwakman. "Dat heeft trainer Erik ten Hag een tijdje terug ook aangegeven, dat hij en Naci Ünüvar nog opgetraind moesten worden. Dat ze niet eens negentig minuten in de Keuken Kampioen Divisie konden spelen. Zo ver is hij nu dan eindelijk, hij heeft nu een aantal keer rond de tachtig minuten gespeeld. Hij laat bij Jong Ajax zijn kwaliteiten af en toe zien. Dat het een echte spits is, dat hij ook in de diepte weggestoken kan worden." Het doelpunt van Brobbey tegen Fortuna viel uiterst gelukkig. Nadat David Neres de paal raakte, frommelde Brobbey de bal in de rebound met zijn kuitbeen binnen. "Bij deze goal laat hij zien dat hij attent is. Maar of hij in Ajax 1 gaat slagen, kun je aan deze invalbeurt niet zien", weet Kwakman.

Uitvaller overschaduwt droomdebuut voor Brian Brobbey bij Ajax

Ajax won zaterdagavond zonder al te veel moeite van Fortuna Sittard Lees artikel

Perez weet dat scorende Ajax-debutanten vaak veel aandacht krijgen, maar wil niet meegaan in de hype. "Ik dacht al dat deze discussie zou komen, het is een beetje scorebordjournalistiek, omdat hij gescoord heeft", aldus Perez. "Voor de rest heeft hij alleen maar de bal verloren, of overtredingen gemaakt. Hij leunt tegen tegenstanders aan, dat is prima, maar hij verloor vaak de bal. Mensen zeggen nu allemaal: 'Het is het grootste talent van Ajax', weet ik het allemaal. Maar dat is héél moeilijk te beoordelen, gaat hij het worden? Dat hij fysiek sterk is, dat zie je in ieder geval. Dat is natuurlijk al meegenomen op jonge leeftijd."

Borst meldt dat het debuut van Brobbey ook 'politieke redenen' heeft. "Deze jongen loopt komende zomer uit zijn contract", zegt de journalist. "Dit is kapitaal waar ze overal in Europa naar zitten te smachten. Dus deze jongen moet behaagd worden. Waarom ik dat denk? Omdat hij de potentie heeft om uit te groeien tot een goede voetballer, misschien wel een grote voetballer. Sommige mensen zien er Romelu Lukaku in. Maar stel dat het een fractie van Lukaku wordt, en hij wordt een goed scorende spits in een competitie in Frankijk. Dan is hij ook nog miljoenen waard. Wat moet Ajax nu doen? Die onderhandelingen lopen niet helemaal lekker met zaakwaarnemer Mino Raiola. Als ik bij Ajax verantwoordelijk was, zou ik me zorgen maken. Als je eindelijk ná Patrick Kluivert een keer een nummer negen hebt opgeleid, en die gaat dan weg, doodzonde..."

Brian Brobbey verlengt aflopend contract bij Ajax: ‘Dit had ik niet nodig’

Brian Brobbey maakt einde aan alle speculaties: hij gaat verlengen bij Ajax. Lees artikel

Perez denkt dat Ajax zijn twijfels heeft of Brobbey gaat slagen. "Als hij een twijfelgeval is, dan ga je hem natuurlijk niet het contract geven dat Raiola wil hebben. Dan heb je een twijfelgeval dat ook nog heel veel geld verdient. Dat wil je natuurlijk niet, het moet allemaal nog blijken. De vraag is: is het slim om hem naar een Franse subtopper te brengen, zonder dat hij überhaupt klaar is? Dus is het de vraag of het verstandig is van de speler om zich zo op te stellen en zijn contract niet te verlengen, zonder dat je iets hebt laten zien tot nu toe."

Overigens had Brobbey na afloop van de wedstrijd zelf nieuws over zijn aflopende contract: de aanvaller is absoluut van plan om dat te gaan verlengen. "Het gaat goed met de onderhandelingen", zei hij onder meer. "Ik wil natuurlijk bij Ajax blijven, dus het komt allemaal goed. Ik ben dichtbij een handtekening, deze invalbeurt had ik daarvoor niet nodig."