Brian Brobbey verlengt aflopend contract bij Ajax: ‘Dit had ik niet nodig’

Brian Brobbey luisterde zijn debuut voor Ajax zaterdagavond op met een doelpunt. De achttienjarige centrumspits maakte tegen Fortuna Sittard (5-2) een lucky goal, maar was daarom natuurlijk niet minder blij met de treffer. Brobbey verklaart na de wedstrijd dat hij zijn aflopende contract bij Ajax op korte termijn zal verlengen. Daarover bestonden in de media de laatste maanden nog twijfels.

"Het gaat goed met de onderhandelingen", zegt de jonge aanvaller tegenover FOX Sports. Brobbey laat zich vertegenwoordigen door Mino Raiola. In De Eretribune werd zaterdag nog door Hugo Borst geïnsinueerd dat de onderhandelingen moeizaam verlopen, maar volgens Brobbey is daar niets van waar. "Ik wil natuurlijk bij Ajax blijven, dus het komt allemaal goed. Ik ben dichtbij een handtekening, dit had ik daarvoor niet nodig."

Perez tempert hosanna na winst Ajax: ‘Wat hebben jullie toch met hem?’

Kenneth Perez gaat niet mee in de hosannastemming rond Brian Brobbey aan tafel bij De Eretribune. Lees artikel

Brobbey maakte tegen Fortuna Sittard direct zijn eerste doelpunt voor Ajax. De centrumspits stond op de goede plek, toen David Neres de bal op de paal schoot, waardoor Brobbey in de rebound enigszins lucky toesloeg. "Ik ben heel blij dat ik bij mijn debuut een goaltje kan maken. Ik stond bij de tweede paal en had het gevoel dat die bal er zou komen. En ik stond er. Ik schrok zelfs van de bal. Het is zeker niet mijn mooiste, maar deze tellen ook. Dit is nog maar het begin en ik hoop dat er nog meer komt."

Dit seizoen kwam Brobbey lange tijd niet in aanmerking voor een plek bij de wedstrijdselectie van Ajax 1. Pas deze week veranderde dat, toen de spits mee mocht naar Bergamo voor het Champions League-duel met Atalanta (2-2). Ajax-trainer Erik ten Hag vond Brobbey aan het begin van het seizoen fysiek nog niet goed genoeg voor een plek in het eerstje. "De trainer heeft ook tegen mij gezegd dat ik moet werken aan mijn conditie. Negentig minuten volhouden en dan komt je kans vanzelf. Ik ging harder trainen en dook de gym in."