Koeman heeft teleurstellend nieuws voor Dest in Vitoria-Gasteiz

Ronald Koeman houdt Pedri en Sergiño Dest buiten de basis van Barcelona voor de uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés, zaterdagavond vanaf 21.00 uur in Vitoria-Gasteiz. De zeventienjarige middenvelder was een van de betere spelers van los Azulgrana in de ontmoetingen met Real Madrid en Juventus. Sergi Roberto krijgt net als in Turijn de voorkeur boven Dest. Ansu Fati verschijnt aan het startsignaal, nadat hij in de Champions League vanaf de bank begon.

Koeman heeft de tegen Juventus geschorste Gerard Piqué weer terug: de Spanjaard neemt plaats naast Clément Lenglet. De defensie wordt verder gecompleteerd door Sergi Roberto en Jordi Alba, en Neto op doel. De controleurs zijn andermaal Frenkie de Jong en Sergi Busquets. De aanvallende impulsen komen voor rekening van de vandaag achttien jaar geworden Fati, Griezmann en Ousmane Dembélé. Lionel Messi start zoals gewoonlijk als valse nummer negen in het voor Koeman onbetwistbare 4-2-3-1-systeem.

Barcelona wacht al bijna een maand op een overwinning in LaLiga. Na de 0-3 zege op Celta de Vigo op 1 oktober kwam het team van Koeman niet tot winst tegen Sevilla (1-1) en werd zowel van Getafe (1-0) als Real Madrid (1-3) verloren. Met slechts zeven punten uit vijf duels heeft Barcelona bijvoorbeeld negen punten minder dan Real Madrid, dat echter wel twee competitiewedstrijden meer in de benen heeft.

Opstelling Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqu Lenglet, Alba; Busquets, De Jong; Dembélé, Griezmann, Ansu Fati; Messi,