Tuchel noemt tijdstip van mogelijke terugkeer in CL uitgevallen Neymar

Neymar is pas na de interlandperiode weer inzetbaar voor Paris Saint-Germain, zo verklaart trainer Thomas Tuchel vrijdagmiddag op een persconferentie. De Braziliaanse aanvaller viel afgelopen woensdag al in de eerste helft uit van het Champions League-duel met Istanbul Basaksehier (0-2). De spierblessure houdt Neymar enkele weken aan de kant, zo klinkt het.

"We verwachten Neymar pas na de interlandperiode weer terug", zo voorspelt Tuchel in aanloop naar de uitwedstrijd van PSG tegen FC Nantes van zaterdagavond. De Duitse coach mist naast Neymar ook Mauro Icardi, Leandro Paredes, Julian Draxler en Marco Verratti vanwege uiteenlopende blessures. Daarnaast is Ángel Di María afwezig tegen FC Nantes door een schorsing. "Het is moeilijk om alle spelers honderd procent fit te krijgen, maar we zullen wel altijd voorzichtig te werk gaan."

Vanwege de spierblessure mist Neymar naast FC Nantes-uit ook de wedstrijden tegen RB Leipzig (4 november), Stade Rennes (7 november). Het is nog niet duidelijk of de spelmaker op tijd fit is voor het WK-kwalificatieduel van Brazilië tegen Venezuela op 18 november. Twee dagen later, op 20 november, hervat PSG alweer het seizoen in de Ligue 1 met een uitwedstrijd tegen AS Monaco.

Tuchel is op het persmoment van vrijdagmiddag lovend over Moise Kean, die tegen Istanbul Basaksehir voor beide doelpunten van PSG tekende. "De beste manier voor een nieuwe speler om te integreren bij een nieuwe club is door doelpunten te maken. Hopelijk blijft hij met hetzelfde verlangen en met dezelfde intensiteit spelen. Op fysiek vlak is hij prima in orde, dus Moise moet vooral op deze manier doorgaan. Hij is een plaag voor de verdediging van de tegenstander en dat hebben we hard nodig", aldus Tuchel.