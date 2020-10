Europa League lijkt AZ meer te liggen: ‘We dachten allemaal hetzelfde’

AZ won donderdag ook de tweede groepswedstrijd in de Europa League en ook nog eens op overtuigende wijze. De ploeg van coach Arne Slot was in Alkmaar met 4-1 te sterk voor HNK Rijeka uit Kroatië en gaat nu met zes punten uit twee duels alleen aan kop in Groep F. De zeges op Napoli (0-1), vorige week donderdag, en HNK Rijeka zijn van harte welkom, daar AZ in de slotfase van de laatste vier Eredivisie-duels telkens een zege uit handen gaf, hoe ruim de voordelige marge van de Noord-Hollanders ook was. Het eerste competitieduel eindigde ook al in een gelijkspel.

Tegen Fortuna Sittard (3-3), Sparta Rotterdam (4-4), VVV-Venlo (2-2) en ADO Den Haag (2-2) ging het telkens mis. De eretreffer van HNK Rijeka viel in de 72e minuut en dus veranderde het scorebord van 4-0 in 4-1. “Eerlijk zeggen, wat dacht je toen het 4-1 werd?”, vroeg NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg. Slot moest lachen: “Ik denk dat we allemaal hetzelfde dachten. Als je het vier keer hebt meegemaakt en je ziet de klok op twintig minuten staan, zou ik liegen als ik zeg dat het niet door mijn hoofd ging.”

AZ speelde uitstekend voetbal en er was eigenlijk geen aanleiding om een dergelijke voorsprong te verspelen. “Dat was de afgelopen weken ook aan de orde, maar nu ging ik er niet vanuit dat het weer zou gebeuren”, vervolgde Slot in gesprek met de NOS. De trainer weet niet wanneer dat onzekere gevoel bij een tegengoal zal verdwijnen. “Dat moet slijten. Hoe lang dat duurt kan ik niet zeggen, maar er zijn meerdere wedstrijden nodig om daar doorheen te komen.”

Een tevreden AZ-aanvoerder voor de camera. Met een benutte strafschop en een prachtige assist was Teun Koopmeiners belangrijk in de 4-1 overwinning. Maar was zijn assist mooier dan die van Fredrik Midtsjø?#azrij pic.twitter.com/ffbdJoDPjE — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 29, 2020

Slot deelde de spelers van AZ de nodige complimenten uit. “Ik doe mijn jongens regelmatig tekort en had niet gedacht dat wij zo dominant konden zijn tegen een ploeg met goede spelers.” Hij genoot bij de 2-0, 3-0 en 4-0 van de Alkmaarders. “Het wordt maar normaal gevonden dat wij op Europees niveau zulke aanvallen op de mat leggen. Ik wil benadrukken: Rijeka is niet de top van Europa, maar wel een serieuze ploeg die weinig kansen weggeeft in Europees verband.”

“Wat ik dacht toen het 4-1 werd? 'Gelukkig spelen we Europees'”, deed ook Teun Koopmeiners al lachend een duit in het zakje. Hij vond het lastig om de vinger op de zere plek te leggen. “Natuurlijk zijn we daarover teleurgesteld, maar ik denk niet dat er een specifiek verschil te noemen is.” Voor Koopmeiners kwam het als een verrassing dat AZ het niet echt lastig had met de verdediging van HNK Rijeka. “We verwachtten een zeer defensieve tegenstander waartegen het moeilijk voetballen zou worden”, vertelde hij bij FOX Sports. “Maar vanaf het begin hadden we goede aanvallen en konden we afstand nemen. Natuurlijk hielp het dat we al zo vroeg een strafschop kregen.”

Koopmeiners zette AZ vanaf elf meter op 1-0, maar was ook goed voor de assist bij de 4-0 van Albert Gudmundsson. Hij genoot van beide momenten, maar was vooral onder de indruk van de assist van Fredrik Midtsjø bij de 2-0 van Gudmundsson. “Die assist is heerlijk, maar de penalty is de openingsgoal, dan begin je meteen goed. Overigens vond ik die assist van Midtsjø mooier dan die van mij. Daar stond ik echt met bewondering naar te kijken”, besloot de middenvelder.