Robben ontbreekt: FC Groningen zonder sterspeler afgereisd

Arjen Robben is zondag niet van de partij als FC Groningen het opneemt tegen Fortuna Sittard. FOX Sports meldt zondagochtend dat de 36-jarige aanvaller niet is meegereisd naar Limburg. "Ik heb zojuist meegekregen dat hij helemaal niet mee is", vertelt Fresia Cousiño Arias. FC Groningen heeft nog niet bekendgemaakt waarom Robben ontbreekt.

"Robben en de staf van FC Groningen hebben een gesprek gehad. Ze hebben gezamenlijk besloten niet af te reizen vanwege de belasting", aldus de presentatrice. Het duel tussen Fortuna en de Trots van het Noorden begint om 12.15 uur. Robben deed vorige week zondag tegen FC Utrecht (0-0) nog bijna twintig minuten mee door in te vallen voor Ramon Pascal Lundqvist.

?? OPSTELLING! Alessio Da Cruz maakt zijn basisdebuut. Come on boys!??#forgro pic.twitter.com/HVTsVvK3Qf — FC Groningen (@fcgroningen) October 25, 2020

Presentator Milan van Dongen merkt in het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports op dat 'het wel ver is van Sittard naar Groningen', maar dat dit waarschijnlijk geen verklaring is. "Al was het zevenhonderd kilometer, zou hij nog meegaan. Hij wil heel graag voetballen, dat merkte je ook wel toen je hem vorige week interviewde. De vrolijkheid spatte er vanaf", zegt Van Dongen tegen Hans Kraay junior, die Robben vorige week na de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Utrecht sprak.

"Als hij zestien minuten gevoetbald heeft, dartelt hij naar je toe. Zestien minuutjes! Dan kan je zoiets hebben van: dat heb ik allemaal wel gehad. Maar hij staat zo enthousiast te praten. Alsof hij net een interland tegen Spanje gespeeld heeft", stelt Kraay junior. De eveneens aanwezige Huub Stevens voegt toe dat Robben 'een liefhebber' is, maar stelt tegelijkertijd dat hij door zijn gedrevenheid de nodige blessures heeft opgelopen. "Dat is de reden dat hij teruggekomen is", reageert Adrie Koster. "Maar het wordt heel moeilijk. Doordat hij zo gedreven is, wil hij het uiterste uit zichzelf halen. Als je dan zo blessuregevoelig bent, loop je van de ene blessure in de andere."