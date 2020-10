15.000 knuffelberen zien dubbelslag van Veerman tegen negental van Emmen

Voor het oog van 15.000 knuffelberen is sc Heerenveen er zonder enige moeite in geslaagd om af te rekenen met FC Emmen. De Friezen wonnen in het eigen Abe Lenstra Stadion met 4-0, door doelpunten van Henk Veerman (tweemaal), Benjamin Nygren en Rodney Kongolo. FC Emmen blijft door de nederlaag in Heerenveen voorlopig nog zonder overwinning in dit Eredivisie-seizoen en beëindigde de wedstrijd met negen man, na rode kaarten voor Simon Tibbling en Nikolai Laursen.

Het treffen tussen Heerenveen en FC Emmen stond vooraf in het teken van een uiterst fraaie actie van de Friezen. De lege tribunes van het Abe Lenstra Stadion waren gevuld met 15.000 knuffelberen, om aandacht te vragen voor kinderen in Nederland die kanker hebben. Met FC Emmen kwam er een tegenstander naar Friesland die dit Eredivisie-seizoen nog niet wist te winnen, maar zijn drie punten verzamelde uit remises. Heerenveen is daarentegen uitstekend aan de jaargang begonnen en wist die lijn ook tegen de bezoekers uit Drenthe voort te zetten.

Ondanks dat de eerste kansen via Laursen en Caner Cavlan voor FC Emmen waren, kwam Heerenveen na 26 minuten spelen op voorsprong. Nadat Mitchell van Bergen nog voorlangs had geschoten, bracht Veerman de thuisploeg op voorsprong. Het duurde vervolgens niet lang voor de marge verdubbeld werd, want Nygren wist slechts drie minuten later al voor de 2-0 te zorgen. FC Emmen gaf zich niet gewonnen en kreeg via Chácon en Tibbling kansen om voor rust nog terug te komen in de wedstrijd, terwijl Van Bergen oog in oog met FC Emmen-doelman Dennis Telgenkamp naliet om er al 3-0 van te maken.

Al snel na rust werd het perspectief er niet zonniger op voor FC Emmen, toen Tibbling met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. In een tijdsbestek van slechts drie minuten liep Heerenveen in het laatste kwartier weg bij de bezoekers. Kongolo verzorgde een opvallende goal, nadat hij een schot van Van Bergen met de hak verlengde en in het doel zag belanden. Veerman bepaalde op aangeven van Joey Veerman met zijn tweede treffer van de avond de eindstand op 4-0. Door een rode kaart voor Laursen na een harde charge kwam FC Emmen nog met negen man te staan, maar er werd niet meer gescoord.