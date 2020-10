Cavani hoopt op debuut; Van de Beek en Ziyech krijgen geen basisplaats

De opstellingen van Manchester United en Chelsea voor de onderlinge competitiewedstrijd van zaterdagavond zijn bekend. Bij de thuisploeg begint Donny van de Beek op de bank, terwijl Hakim Ziyech als wisselspeler start bij Chelsea. Edinson Cavani zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie en start op de bank bij the Red Devils. De kraker gaat om 18.30 uur van start op Old Trafford. Manchester United verzamelde pas zes punten uit de eerste vier duels, terwijl Chelsea na vijf optredens op acht punten staat.

Manchester United moet het stellen zonder Eric Bailly, Phil Jones, Jesse Lingard en Anthony Martial. In de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain van dinsdag (1-2 zege) had Martial nog een basisplaats, maar in de Premier League zit hij een schorsing uit. Daarom speelt Marcus Rashford, net als vorige week tegen Newcastle United (1-4 zege), in de spits. Ole Gunnar Solskjaer kan weer beschikken over aanvoerder Harry Maguire, die achterin de plek overneemt van Axel Tuanzebe na diens basisplek tegen PSG.

Alex Telles stond tegen PSG nog in de basis, maar behoort tegen Chelsea niet tot de wedstrijdselectie; mogelijk is hij niet wedstrijdfit. Op het middenveld kiest Solskjaer opnieuw voor een blok met Scott McTominay en Fred, waardoor Van de Beek buiten de boot valt. Chelsea speelt in tegenstelling tot vorige week tegen Southampton in een systeem met drie verdedigers. Thiago Silva kreeg toen rust, maar begint nu vanaf de aftrap. Verder maakt Reece James zijn entree in de basis bij de ploeg van Frank Lampard, waardoor Mason Mount plaatsneemt op de bank.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Mata, Fernandes, James; Rashford.

Opstelling Chelsea: Mendy; Zouma, Silva, Azpilicueta; Chilwell, Kanté, Jorginho, James; Pulisic, Havertz, Werner.