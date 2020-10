Hugo Borst haalt uit naar FOX Sports-docu over PSV: ‘Totaal oninteressant’

Het is zaterdag exact tien jaar geleden dat PSV met 10-0 won van Feyenoord. FOX Sports zendt zaterdagavond om 22.00 uur de documentaire Tien jaar na de tien nul uit, waarin het perspectief vanuit PSV op de historische monsterzege wordt besproken. Hugo Borst reageert in het programma De Eretribune vol verbazing op dat nieuws. "Totaal niet interessant vanuit het perspectief van PSV, vind ik, geen documentaire waard", aldus de journalist.

"Dit is alleen maar interessant vanuit het perspectief van Feyenoord. Of Feyenoorders daar zin in hebben, om aan mee te werken, dat betwijfel ik, maar... Ik vind het zelfs dubieus", aldus Borst. In de documentaire komen diverse betrokkenen van PSV aan het woord, die betrokken waren bij de 10-0 zege. Zo zegt Fred Rutten, destijds de trainer, dat hij het op een gegeven moment 'wel goed' vond, maar dat de tiende niet meer tegen te houden was. Borst stelt dat Jeremain Lens inderdaad beter niet de tiende had kunnen maken.

"Het is misschien raar, want het is topsport, maar ik zou die tiende niet hebben willen maken als ik Lens was", zegt Borst, die gelooft dat de historische uitslag nog altijd doorweegt in onderlinge confrontaties tussen PSV en Feyenoord. "Ik weet zeker dat het nog steeds zo is, dat als PSV komt, dan zit die 10-0 in het achterhoofd van het Legioen. Als je voortschrijdend inzicht zou hebben als speler van PSV, zou je die trekker bij de 10-0 niet overhalen. Het is zó'n vernedering, man. Dat kost je tot in lengte der dagen punten."

Ronald de Boer vindt eveneens dat een documentaire vanuit PSV-perspectief niet interessant is. "Ik ben het met jou eens hoor Hugo, maar met dat laatste niet", aldus de oud-middenvelder. "Ik vind dat als je een goal kan maken, dan moet je die gewoon maken, dat maakt me niet uit. Ik heb daar geen medelijden mee. Over medelijden gesproken, in heel Nederland voelde je daarna dat iedereen een beetje medelijden kreeg met Feyenoord. En dat is eigenlijk het ergste dat je als zo'n topclub kan overkomen."

Ook Mario Been, toentertijd de trainer van Feyenoord, is toevalligerwijs in de studio. "Die verdomde 10-0, die voel ik nog steeds", reageert Been. "Dat is een zwarte bladzijde in mijn sportieve carrière, laten we het zo maar zeggen. Als je 2-0 bij rust staat, weliswaar met tien man... maar in de tweede helft ging elk schot erin, er was geen houden meer aan. Het enige verzachtende was dat we verderop in het seizoen thuis met 3-1 wonnen van PSV, waardoor ze geen kampioen werden, ik weet niet of dat ook nog in de documentaire komt..."