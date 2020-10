Nederland komt goed weg op coëfficiëntenranglijst; Turkije in grote problemen

De Nederlandse clubs hebben een moeizame eerste Europese speelronde achter de rug. Ajax, PSV, AZ en Feyenoord wisten gezamenlijk 0,6 coëfficiëntenpunt bij elkaar te voetballen, niet genoeg om de achtervolging op concurrent België in te kunnen zetten. Toch is er geen enkele reden tot paniek voor Nederland, omdat ook zijn belagers Oostenrijk, Oekraïne en Turkije matig tot slecht presteerden.

AZ bracht met een daverende verrassing op bezoek bij Napoli (0-1 zege) 0,4 coëfficiëntenpunt binnen, terwijl het gelijkspel van Feyenoord bij Dinamo Zagreb (0-0) ook nog 0,2 punt oplevert. Daar tegenover staan de nederlagen van Ajax en PSV tegen respectievelijk Liverpool (0-1) en Granada (1-2), die uiteraard nul punten opleveren.

Het belangrijkste doel van Nederland dit seizoen is om in ieder geval een plek in de top 10 te behouden. Daarmee krijgt de kampioen van het seizoen 2021/22 honderd procent zeker direct toegang tot de groepsfase van de Champions League. Voorlopig staat Nederland negende, met een geruststellend grote voorsprong op nummer elf Oekraïne, dat bovendien één ploeg minder over heeft om punten te vergaren.

De naaste achtervolger van Nederland is inmiddels Oostenrijk. Het land is de laatste jaren met name door de goede prestaties van Red Bull Salzburg bezig aan een enorme opmars, maar kwam in de eerste Europese speelronde niet dichterbij. Salzburg speelde gelijk tegen Lokomotiv Moskou (2-2), Rapid Wien gaf een voorsprong weg tegen Arsenal (1-2) en Wolfsberger AC pakte een punt tegen CSKA Moskou (1-1). Met de twee gelijkspelen pakte Oostenrijk in totaal 0,4 punt.

Daar tegenover staat dat België licht uitliep op Nederland. Club Brugge boekte een knappe zege bij Zenit Sint-Petersburg (1-2), AA Gent en Standard Luik verloren weliswaar van respectievelijk Slovan Liberec (1-0) en Rangers (0-2), maar Royal Antwerp won verdienstelijk bij Ludogorets (1-2). Oekraïne kende juist een matige speelronde: Shakhtar Donetsk won zeer verrassend bij Real Madrid (2-3), maar Dinamo Kiev verloor van Juventus (2-0) en FK Zorya Luhansk van Leicester City (3-0).

Turkije verliest virtueel zijn directe Europa League-ticket

Turkije is bezig aan een ongelofelijke vrije val. De Turken haalden vorig seizoen al zeer weinig punten binnen en zagen van de vijf deelnemende clubs al drie teams afhaken in de voorronden. Bovendien verloor Istanbul Basaksehir dinsdag in de Champions League van RB Leipzig (2-0), terwijl Sivasspor donderdag na een spektakelstuk het onderspit delfde tegen Villarreal (5-3). Turkije is nu ingehaald door Schotland en staat dertiende. Daarmee verliezen de Turken virtueel hun directe toegangsticket tot de Europa League, omdat die plek alleen recht geeft op twee CL- en twee EL-voorrondetickets.

De coëfficiëntenranglijst per 22 oktober 2020

LAND PUNTEN (+ punten deze speelronde) ACTIEVE TEAMS 6. Portugal 41,749 (+0,8) 3/5 7. Rusland 37,049 (+0,5) 4/6 8. België 34,100 (+0,8) 4/5 9. Nederland 32,800 (+0,6) 4/5 10. Oostenrijk 31,825 (+0,4) 3/5 11. Oekraïne 29,500 (+0,4) 3/5 12. Schotland 29,275 (+0,4) 2/4 13. Turkije 28,900 (+0) 2/5

Welke plek is goed voor welke tickets?