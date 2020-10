Stand-in van Harry Kane blinkt uit bij debuut; AC Milan wint in Glasgow

Tottenham Hotspur is goed begonnen aan de deelname aan de Europa League. Het team van José Mourinho was donderdagavond in Groep J duidelijk te sterk voor LASK Linz; het andere duel tussen Ludogorets, waar Elvis Manu inviel, en Royal Antwerp FC eindigde in 1-2. AC Milan boekte tegelijkertijd in Groep H een verdiende zege op Celtic. Groepsgenoot Lille deed uitstekende zaken op bezoek bij Sparta Praag en daar had Yusuf Yazici een groot aandeel in.

Tottenham Hotspur - LASK Linz 3-0

Vier dagen na het debacle tegen West Ham United slaagde Tottenham erin de rug te rechten en met een dubbele voorsprong de rust in te gaan. Carlos Vinicius, aangetrokken als stand-in van Harry Kane, maakte zijn debuut voor the Spurs en had slechts achttien minuten nodig om betrokken te zijn bij een doelpunt. Na een uitstekende bal van Ben Davies legde Vinicius het leer panklaar voor Lucas Moura en was Alexander Schlager gepasseerd: 1-0. Een eigen doelpunt van Andrés Andrade betekende nog geen tien minuten later de 2-0: na een lage pass van Gareth Bale wilde de verdediger voorkomen dat Vinicius kon scoren, maar hij werkte de bal alsnog in het doel.

Na een pauze waarin Mourinho ongetwijfeld aangaf dat de wedstrijd nog niet was gelopen leek het scorebord in de tweede helft lange tijd niet meer in beweging te zullen komen. Voor Bale, die zijn eerste Europa League-wedstrijd in 2759 dagen speelde, zat de wedstrijd er na ruim een uur spelen op: Heung-min Son was de vervanger van de Welshman. Tottenham kreeg diverse kansen op een derde doelpunt. Pogingen van Son en Dele Alli boden geen soelaas en Schlager voorkwam op de doellijn dat een half gekeerd schot van Alli alsnog de 3-0 betekende. Zes minuten voor het einde was het alsnog raak. Son kreeg de bal na een kopbal van Vinicius, die niet veel later gewisseld werd, en schoot het leer in de rechterhoek. Steven Bergwijn kwam niet van de bank af.

Celtic - AC Milan 1-3

Het team van Pioli creëerde niet veel kansen in de eerste helft, maar de bezoekers waren ongekend productief. Twee schoten op doel, twee doelpunten. Na veertien minuten spelen nam Milan de leiding in Glasgow: Rade Krunic kopte bij de tweede paal, ondanks de aanwezigheid van twee tegenstanders, raak na een voorzet van Samu Castillejo. Vlak voor rust werd Brahim Diaz niet tijdig aangepakt en schoot de jonge Spanjaard de bal achter Vasilios Barkas: 0-2. Een hard gelag voor Celtic, dat hoe dan ook goed begon maar daarna moeite had om de Italianen echt in de problemen te brengen.

De ontmoeting leek lange tijd gelopen, maar een kwartier voor tijd kreeg Celtic alsnog zijn aansluitingstreffer. Na een corner van Ryan Christie vanaf links kopte Mohamed Elyounoussi de bal diagonaal achter Gianluigi Donnarumma: 1-2. Het team van Neil Lennon, die Jeremie Frimpong in de basis opstelde, probeerde nog een gelijkmaker te forceren, maar vlak voor het einde kwam Milan op 1-3. De voor Diaz ingevallen Jens Hauge, die meteen zijn debuut als Rossonero maakte, reageerde goed op een pass van Alexis Saelemaekers en passeerde Barkas.

Sparta Praag - Lille 1-4

Sven Botman gaf op slag van rust mogelijk de makkelijkste assist uit zijn loopbaan. De verdediger gaf een simpele bal aan Yusuf Yazici, die het leer met links heerlijk in de rechterkruising joeg: 0-1. Lille speelde op dat moment al dik twintig minuten met tien man na een rode kaart voor Ladislav Krejci wegens het tegen de grond werken van de doorgebroken Jonathan David. De thuisploeg kwam vlak na rust op 1-1, maar de drie punten gingen naar Lille. Yazici kopte de bal na een uur spelen met een stuit via de grond achter Milan Heca en vijf minuten later rondde Jonathan Ikoné een heerlijke lange bal van Boubakary Soumaré af. Een kwartier voor tijd completeerde Yazici zijn hattrick na een flater van Matej Hanousek.