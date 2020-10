PSV treedt aan met Ihattaren en Götze; ‘coronaduo’ krijgt geen groen licht

De opstelling van PSV voor de Europa League-wedstrijd tegen Granada is bekend. Roger Schmidt, die Cody Gakpo en Pablo Rosario moet missen vanwege een besmetting met het coronavirus, heeft een basisplaats ingeruimd voor Mohamed Ihattaren. Bovendien maakt Jorrit Hendrix zijn entree in de basis, nadat hij de afgelopen twee competitieduels op de bank zat. Het duel begint om 18.55 uur in het Philips Stadion in Eindhoven.

Gakpo en Rosario hadden zondag nog een basisplek in de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle (0-3), waarin eerst genoemde ook tot scoren kwam. Na hun besmetting was het echter duidelijk dat zij niet in actie zouden komen. Er stond nog een vraagteken achter de namen van Eran Zahavi en Jordan Teze. Zij waren besmet, maar hebben de groepstraining hervat. PSV was in afwachting van goedkeuring van de UEFA om het tweetal in te zetten en lijkt die niet te hebben gekregen, want ze zitten allebei niet op de bank.

Door de absentie van Rosario leek Adrian Fein zijn basisdebuut bij PSV te kunnen maken, aar de keuze is gevallen op Hendrix. Hij zal samen met Ibrahim Sangaré een controlerend blok vormen, terwijl Mario Götze en Ihattaren worden ingezet als de meest vooruitgeschoven middenvelders. Ihattaren, die Gakpo vervangt, staat voor het eerst sinds de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (1-1) van 27 september in de basis bij PSV.

Donyell Malen en Mauro Júnior vormen de voorhoede in de ploeg van Schmidt. De achterhoede is geheel ongewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen PEC. Omdat Teze nog niet inzetbaar is, behoudt Timo Baumgartl zijn plek in het hart van de defensie.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Baumgartl, Boscagli, Max; Götze, Sangaré; Hendrix, Ihattaren; Malen, Mauro Júnior

