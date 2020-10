Mbappé meldt overlijden van Lucas (8): ‘Jij bent degene die alle lof verdient’

Tot groot verdriet van Kylian Mbappé is de achtjarige Paris Saint-Germain-supporter Lucas donderdagochtend overleden aan de gevolgen van kanker. De aanvaller, die de jonge Lucas vrijdagavond tijdens en na de competitiewedstrijd tegen Nîmes nog een hart onder de riem stak, schrijft op zijn socialmedia-accounts dat Lucas na een lang ziekbed is overleden.

Mbappé leerde Lucas kennen toen de jonge fan via Les Petites Bosses, een organisatie die zieke kinderen bijstaat, de mogelijkheid kreeg om voorafgaand aan de Champions League-finale in augustus een videoboodschap met een succeswens op te nemen voor de spelers van PSG. Vervolgens bleef Mbappé contact houden met Lucas. Vrijdag toonde hij tijdens de wedstrijd tegen Nîmes, waarin hij tweemaal tot scoren kwam, een shirt met de tekst: 'Wees sterk Lucas, ik ben met je'.

In het bijzijn van zijn familie liet Lucas donderdagochtend het leven. Mbappé schrijft 'hevig geëmotioneerd' te zijn nu Lucas 'zich bij de sterren voegt'. "Het is heel moeilijk om de juiste woorden te vinden, maar het is noodzakelijk om een laatste eer te betuigen aan deze jongen, die overliep van liefde, sympathie en moed, van wie ik zoveel heb geleerd en met wie ik een enorm sterke band opbouwde. Ik zal proberen om je trots te maken, want jij bent de echte held."

"Jij bent degene die alle lof verdient, nadat je meer dan tien maanden deze ziekte bestreed zonder morren", schrijft Mbappé. "Ik ben enorm trots om je vriend te zijn geweest tot je laatste ademhaling. Reken er maar op dat ik dat voor altijd zal zijn. Moge God je naar de hemel begeleiden, kleine engel. Ik houd van je." Na de wedstrijd tegen Nîmes legde hij al uit waarom hij Lucas een hart onder de riem stak. "We zijn enorm bevoorrecht", legde hij uit. "Ik denk aan alle zieke kinderen."