Blind geniet van Ajax-aanwinst: ‘In dat opzicht heeft hij wat weg van Frenkie’

Ajax begint de Champions League-campagne woensdagavond met een thuiswedstrijd tegen Liverpool. Daley Blind vindt het jammer dat de supporters én de geblesseerde Virgil van Dijk zullen ontbreken in de Johan Cruijff ArenA. De dertigjarige verdediger annex middenvelder van Ajax laat zich lovend uit over zijn collega-international. Tegelijkertijd blikt Blind in onderstaande video terug op de met 5-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen en is hij uitermate positief over aanwinst Mohammed Kudus.