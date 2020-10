Boadu lijkt voornaamste slachtoffer van ‘corona-explosie’ in Alkmaar

AZ-trainer Arne Slot heeft flinke kopzorgen in de aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen Napoli van aankomende donderdag, als dit duel überhaupt doorgang kan vinden. De Alkmaarders maakten eerder op de dinsdag zelf al melding van een aantal nieuwe coronabesmettingen in de selectie en het lijkt erop dat Myron Boadu een van de spelers is die positief heeft getest op het virus.

De spits ontbrak dinsdagochtend op de laatste training van AZ voordat de selectie het vliegtuig pakt richting Napels. Het Noordhollands Dagblad meldt van bronnen binnen de club bevestigd te hebben gekregen dat Boadu inderdaad een van de besmette spelers is. Daar Ferdy Druijf vorige week al positief testte, is Slot nu zijn eerste en tweede keus voor de spitspositie kwijt.

Naast Boadu en Druijff lijken ook de vorige week positief geteste Jordy Clasie en Timo Letschert te ontbreken tegen i Partenopei. Daar komt volgens het Noordhollands Dagblad ook Hakon Evjen bij. Het Noorse talent was dinsdagochtend eveneens niet van de partij op het trainingsveld en zou ook positief getest hebben.

AZ heeft nog geen mededelingen gedaan over de omvang van de nieuwe corona-uitbraak en is naar eigen zeggen op dit moment bezig met een ‘inventarisatie’. De Telegraaf spreekt van een ‘corona-explosie’ en stelt dat er in totaal twaalf spelers van de A-selectie positief hebben getest op het coronavirus. Het is echter nog niet helemaal duidelijk of de vier positieve gevallen van vorige week hier al in zijn meegenomen. In dat geval zou het aantal nieuwe besmettingen uitkomen op acht.