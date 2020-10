Nasser El Khayati moet na contractontbinding op zoek naar nieuwe club

Nasser El Khayati mag transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Zijn werkgever Qatar SC maakt maandag namelijk via de officiële kanalen bekend dat het contract van de spelmaker is ontbonden. El Khayati was sinds vorig jaar werkzaam in Qatar.

De 31-jarige aanvallende middenvelder tekende destijds een tweejarig contract bij de club, terwijl zijn werkgever ook nog de optie had om de verbintenis met een jaar te verlengen. Verschillende Qatarese media melden nu echter dat Qatar SC nieuwe spelers binnen wil halen, waardoor het van El Khayati af wilde.

El Khayati speelde in totaal zestien wedstrijden voor de club, waarin hij eenmaal wist te scoren. Qatar SC nam hem ruim een jaar geleden voor dik anderhalf miljoen euro over van ADO Den Haag, maar zijn avontuur in het Midden-Oosten is dus uiteindelijk uitgelopen op een sportieve teleurstelling.

Bij ADO was hij in de drie seizoenen ervoor juist een van de absolute smaakmakers, met zijn zeventien doelpunten en twaalf assists in het seizoen 2018/19 als uitschieter. Voor zijn periode in de Hofstad speelde El Khayati voor onder meer Queens Park Rangers, Burton Albion, NAC Breda en FC Den Bosch.