Ajax grijpt ondanks meerdere pogingen naast toptalent van Feyenoord (15)

Feyenoord is erin geslaagd om Mike Kleijn voor de club te behouden, zo meldt Feyenoord Transfermarkt. De vijftienjarige middenvelder werd volgens het doorgaans betrouwbare transfermedium meermaals benaderd door Ajax, maar kiest voor een langer verblijf in Rotterdam.

Kleijn gaat niet in op de avances van Ajax en zal binnenkort zijn eerste contract bij Feyenoord ondertekenen, zo klinkt het. Kleijn is een linksbenige centrale middenvelder die in de Onder-18 van Feyenoord speelt. Hij speelt al sinds 2011 in de jeugdopleiding van de Eredivisie-topclub, dat hem destijds overnam van VV Baronie.

Vorige week werd bekend dat Feyenoord ook toptalent Antoni Milambo op Varkenoord houdt. De eveneens vijftienjarige middenvelder ondertekende een contract tot medio 2023. Eerder dit jaar zagen de Rotterdammers nog twee talenten naar Ajax verkassen. De veertienjarige Avery Appiah en de achttienjarige Steven van der Sloot werden door de hoofdstedelingen verleid tot een vertrek naar Amsterdam.

Eerder legde journalist Marcel van der Kraan van De Telegraaf uit waarom jonge talenten soms openstaan voor een gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax. "Het antwoord is simpel: geld", aldus de journalist. "Niet een beetje meer, maar héél veel meer in alle gevallen. Daarbij hebben de ouders ook een stem. Zaakwaarnemers praten bij talenten van dertien, veertien, vijftien jaar vooral met de ouders."

Feyenoord is volgens Van der Kraan gewoonweg niet opgewassen tegen de macht van Ajax. "Ajax heeft een slordige 200 miljoen euro op de bank. Feyenoord heeft géén geld op de bank en werkt met een totaal ander budget. Ajax kan spelers ongekend hoge bedragen bieden en daar zijn ouders van onder de indruk. De zaakwaarnemer ruikt ook geld. Hogere salarissen en een eventuele hogere transfersom in de toekomst zorgen voor een hoger percentage aan commissie."