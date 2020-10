Juventus is zonder Ronaldo machteloos; Chiesa debuteert met rood

Juventus heeft zaterdag zonder de met corona besmette Cristiano Ronaldo punten verspeeld op bezoek bij promovendus Crotone: 1-1. De manschappen van trainer Andrea Pirlo speelden zonder zijn sterspeler zeker niet groots, maar hadden de pech dat in de slotfase een doelpunt van Álvaro Morata werd afgekeurd wegens nipt buitenspel. Federico Chiesa werd bij zijn debuut voor Juventus met rood van het veld gestuurd. Bij Crotone speelde Ajax-huurling Lisandro Magallán zoals al het hele seizoen de volledige wedstrijd mee.

Al na twaalf minuten keek Juventus tegen een achterstand aan. Leonardo Bonucci kwam net te laat bij een poging de bal te onderscheppen van Arkadiusz Reca, waarna Crotone een penalty kreeg. Dat karwei werd afgewerkt door Simy, vorig seizoen nog de topscorer in de Serie B: 1-0. Juventus had niet lang nodig om zich daarvan te herstellen, want negen minuten later maakte Morata gelijk. De Spaanse spits werd bij de tweede paal perfect aangespeeld door Chiesa en kon de bal zo binnen glijden: 1-1. Het was de eerste treffer van Morata voor Juve sinds zijn rentree voor de club.

Juventus had op slag van rust een aardige kans in de persoon van de doorgebroken Manolo Portanova, die gestuit werd door de snel uitgekomen doelman Alex Cordaz. Aan de overzijde van het veld werd Crotone direct gevaarlijk, waar Salvatore Molina de paal raakte. Een kwartier na rust moest Juventus verder met tien man, omdat Chiesa van het veld gestuurd werd. De rechtshalf speelde de bal te ver voor zich uit en raakte tegenstander Luca Cigarini hard op zijn been, in een poging om dat te corrigeren.

Ook met tien man behield Juventus het vertrouwen in een resultaat. Morata kopte uit een vrije trap van Dejan Kulusevski op de paal. Even later dacht de centrumspits de bezoekers op voorsprong te zetten, door een lage voorzet van Juan Cuadrado binnen te tikken. Na minutenlang beraad besloot de VAR echter dat het buitenspel was, waardoor de treffer niet telde.