De Telegraaf noemt vijf AZ-spelers met corona met naam en toenaam

AZ is stevig getroffen door het coronavirus. Bij de Alkmaarders zijn negen besmettingen geconstateerd, zo meldde de club vrijdagavond al. Het gaat om zes spelers en drie werknemers en De Telegraaf verzekert zaterdag dankzij ‘goed ingelichte bronnen’ te weten welk zestal de duels met VVV-Venlo, zaterdagavond, en Napoli, donderdagavond aan zich voorbij moet laten gaan.

Jordy Clasie, Ferdy Druijf, Timo Letschert en reservedoelman Beau Reus zijn niet van de partij. ‘De twee spelers van Jong AZ’, zoals AZ vrijdagavond aangaf, zijn Thijs Oosting, ook al maakt hij deel uit van de A-selectie van Arne Slot, en een nog onbekende speler van de beloften van AZ. Oosting deed vrijdagavond niet mee in het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Jong Ajax en Jong AZ (3-2).

Naast de bovengenoemde spelers zijn ook een keeperstrainer, een elftalleider en een lid van de security van AZ besmet geraakt. Slot zet zaterdagavond vanaf 20.00 uur Hobie Verhulst onder de lat van het Alkmaarse doel: hij vervangt de geschorste Marco Bizot. De vraag is overigens of er de komende dagen nog meer spelers positief zullen zijn, daar zaterdagochtend nog een ingelaste coronatest werd uitgevoerd.

AZ is matig aan het Eredivisie-seizoen begonnen. De Noord-Hollanders speelden in hun eerste drie wedstrijden gelijk tegen PEC Zwolle (1-1), Fortuna Sittard (3-3) en Sparta Rotterdam (4-4). In dat laatste duel verspeelde de ploeg van Slot zelfs een 0-4 voorsprong. Door de teleurstellende resultaten staat AZ met drie punten slechts dertiende op de ranglijst. De ploeg heeft echter wel een wedstrijd minder gespeeld dan veel andere clubs in de Eredivisie omdat het duel met FC Utrecht is verplaatst naar 27 december.