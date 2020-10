Ronald Koeman is voorbereid: ‘Ik heb de wedstrijden tegen Ajax ook gezien’

Ronald Koeman krijgt met zijn selectie weinig tijd om op adem te komen na de interlandperiode. Zaterdagavond staat namelijk al een bezoek aan Getafe op de agenda en de Nederlandse oefenmeester gaat ervan uit dat zijn ploeg een lastige wedstrijd tegemoet gaat. Los Azulones waren vorig seizoen in de Europa League nog te sterk voor Ajax en laten in LaLiga al een aantal jaar zien goed mee te kunnen.

“Ten eerste moeten we stilstaan bij de prestaties van Getafe in de afgelopen jaren. Ze doen het geweldig, ze hebben zich voor Europees voetbal geplaatst en hebben een winnend elftal neergezet”, vertelt Koeman tijdens een persmoment in de aanloop naar het bezoek aan de voorstad van Madrid. “Ik heb de wedstrijden tegen Ajax natuurlijk ook gezien. Sommige mensen in Nederland bekritiseerden het spel van Getafe, maar ik houd er niet van om kritiek te leveren op andere teams.”

“Hun trainer (José Bordálas, red.) probeert zoveel mogelijk uit zijn elftal te halen en er zijn verschillende manieren om wedstrijden te winnen. Het is dan aan de scheidsrechter om het duel in goede banen te leiden”, gaat Koeman verder. “Getafe is een enorm competitief elftal, het wordt een zware wedstrijd en wij zullen honderd procent moeten geven om te winnen. We moeten proberen om de ruimtes te vinden.”

Koeman heeft te maken met wat personele problemen, waaronder de afwezigheid van Jordi Alba. Dit betekent wat Sergiño Dest naar alle waarschijnlijkheid als linksback in de basis gaat beginnen. Koeman heeft de afgelopen week een aantal gesprekken gevoerd met de van Ajax overgenomen jongeling: “Ten eerste was het goed om hem hier te hebben. We hebben het met hem gehad over het systeem, al is dat niet zoveel anders dan wat hij gewend was bij Ajax.”

“We weten dat hij aan de rechterkant kan spelen als vleugelverdediger en ook aan de linkerkant. We weten dat Alba niet fit is, waardoor het mogelijk is dat Dest in de basis zal beginnen. Het is goed voor hem geweest dat hij hier is gebleven en niet voor de nationale ploeg hoefde te spelen, dat maakt het makkelijker voor die jongen om zich aan te passen aan alles in Barcelona. Want alles is hier groter dan hij gewend was in Amsterdam”, sluit Koeman af.