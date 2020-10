‘Het beeld is Ajax-transfersommen, terwijl er jongens spelen voor minimumloon’

Wilco van Schaik voorziet een ‘slagveld’ in de Keuken Kampioen Divisie. De directeur van NEC Nijmegen luidt in De Telegraaf de noodklok over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor voetbalclubs. “Als er geen maatwerk vanuit Den Haag komt met financiële steun of de stadions weer deels mogen worden gevuld, gaan er clubs omvallen”, geeft Van Schaik te kennen.

“De KNVB heeft de overheidssteun niet losgekregen. Ons probleem zal als niet groot genoeg of specifiek genoeg gezien zijn. Dat moet de bond zich aanrekenen, maar wij als clubs onszelf ook. Het imago van het voetbal zit ons in de weg”, stelt de directeur van NEC. Van Schaik is van mening dat de lobby van het voetbal in Den Haag ‘sterker en harder’ moet, omdat de sector ‘te onzichtbaar’ is. “Het voetbal blijft rustig zitten en de weg van de diplomatie volgen. Dat kan niet. De belangen zijn te groot. We moeten opstaan.”

Van Schaik vraagt om leiderschap en vindt dat KNVB en de Eredivisie (ECV) en Eerste Divisie (CED) daarin het voorbeeld moeten geven, om nog beter voor het voetbal op te komen. “Er zingen twintig mensen bij een training van Feyenoord en het eerste wat premier Rutte zegt, is: ’Als het voetbal niet oppast, gaan de stadions op slot. De burgemeesters mochten dat per direct beslissen’. Uiteindelijk nam het kabinet zelf de beslissing. En wij moeten dat maar accepteren? Het voetbal wordt misbruikt en dat moet eens stoppen.”

“Er bestaat het beeld van alleen maar dikke miljonairs en transfersommen die Ajax voor Hakim Ziyech en Donny van de Beek incasseert, terwijl er in de Keuken Kampioen Divisie jongens spelen voor het minimumloon. Het gemiddelde salaris is 2.700 euro bruto. Gemíddeld”, gaat Van Schaik verder. Hij benadrukt dat clubs nu nog worden geholpen door uitstel van belastingen en gemeenten die zich flexibel opstellen met het incasseren van de huur. “Maar deze uitgestelde betalingen moeten het komende seizoen ergens een keer worden betaald. Als dat allemaal in één keer moet, vallen er echt clubs om.”

Van Schaik noemt gedeeltelijk gevulde stadions de enige redding voor het voetbal. “Want het gecreëerde noodloket is bijna een onmogelijke, lange route vanwege alle voorwaarden die eraan worden gesteld”, zegt hij. NEC stevent momenteel af op een extra verlies van 1,3 miljoen euro als gevolg van de coronacrisis. “Nu we geen collectieve steun krijgen, moeten we met elkaar het plan maken hoe we zo snel mogelijk in de buitenlucht veilig in volle stadions kunnen spelen.”