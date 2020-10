‘Ik heb tegen Advocaat gezegd dat ik voor die mensen niet meer wilde spelen’

Oussama Tannane was vorig seizoen al van grote waarde voor Vitesse en ook in de huidige voetbaljaargang is hij goed gestart namens de Arnhemmers. De 26-jarige aanvaller is dan ook blij dat hij het nu wel kan laten zien in de Eredivisie, in tegenstelling tot het seizoen 2018/19 toen hij het shirt van FC Utrecht droeg. Tannane werd dat jaar door de Domstedelingen gehuurd van Saint-Étienne en koestert bepaald geen warme herinneringen aan zijn periode in de Galgenwaard.

“Bij die club kwam ik vrijwel gratis voetballen, daar begint het al. Echt alles ingeleverd wat ik eigenlijk verdiende bij Saint-Étienne. En wat krijg je terug? Je komt in een seizoen dat al bezig is, geen voorbereiding, de ballen vliegen er net niet in”, blikt Tannane, die vrijdagavond voor het eerst in drie jaar weer eens in actie kwam voor de nationale ploeg van Marokko, terug in gesprek met Voetbal International.

De rechtsbuiten merkte in Utrecht al snel dat het publiek zich tegen hem begon te keren: “De supporters raakten geïrriteerd en begonnen te fluiten. Dat gaat bij mij snel. Heb ik altijd gehad dat mensen zich makkelijk aan me ergeren. Alleen mijn houding irriteert sommigen al, hoe ik loop.” Tannane noemt dit ‘het ergste wat een speler kan overkomen’: “Dan gaan ze fluiten bij elke bal en denk je: ik wil voor jullie niet meer voetballen.”

De aanvaller richtte zich vervolgens tot trainer Dick Advocaat, die in dat seizoen de touwtjes in handen had in Utrecht: “Ik ben naar Advocaat gegaan en heb gezegd dat ik voor die mensen niet meer wilde spelen. Bij mij was het boe en bij een ideaal schoonzoontje dat alles fout deed, kwam er applaus.” Inmiddels is er bij Tannane echter geen sprake meer van boosheid richting FC Utrecht en focust hij zich nu volledig op zijn prestaties bij Vitesse.