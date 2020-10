Nederlandse goalgetter blaast Zweedse burentwist nieuw leven in

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Can Memisoglu, die momenteel nieuw leven blaast in een Zweedse burentwist.

Door Thijs Verhaar

Nee, het zijn bepaald geen Real en Atlético Madrid, maar ook in het Zweedse Eskilstuna willen de lokale profclubs gewoon de beste van de stad zijn. Jarenlang was dat Eskilstuna City FK, maar door de jaren heen is de ploeg vanuit de hoogste divisie naar het vijfde niveau afgedaald. Stadgenoot AFC bewandelde juist de omgekeerde weg en is inmiddels opgeklommen naar het tweede niveau. "Daar wil deze club ook graag naar terug en we zijn goed bezig om de eerste stap te zetten", legt de 23-jarige Memisoglu uit. Hij voetbalde jarenlang op amateurniveau in Nederland en zag deze zomer zijn kans schoon toen hem een leven als profvoetballer geboden werd. "Ook op het vijfde niveau leef je hier als een full-prof. Alles wordt voor ons geregeld. Het is bovendien een goede springplank naar de hogere niveaus en ik wist van tevoren dat ik het niveau goed aan zou kunnen, want het is vergelijkbaar met Quick en Westlandia", legt de linksbuiten zijn beweegredenen uit. “Veel ploegen denken hier heel aanvallend, dus er ligt altijd ruimte voor mij en daar weet ik dan wel raad mee.”

De vleugelaanvaller werd eind juni benaderd door zaakwaarnemer Jazzley John en besloot de kans te wagen, ook al kende hij de man die zijn voetballeven zou veranderen op dat moment nog niet. “Ik kreeg een belletje van hem en mocht stage lopen in Rotterdam. Het is altijd mijn droom geweest om prof te worden, dus dan ga je toch even kijken, ook al was ik eigenlijk van plan om op zoek te gaan naar een club in de Tweede Divisie.” Vanuit die competitie toonden de nodige clubs belangstelling na zijn sterke seizoen bij hoofdklasser HBS. “Daar scoorde ik twaalf keer en ik had ook bijna dubbele cijfers met assists, dus geloofden veel clubs wel dat ik een stapje kon maken. Door de coronacrisis zette alleen niemand door en toen kwam Eskilstuna ineens op mijn pad. Dat voelde een beetje als een laatste kans. Door een gebeurtenis in de familie besefte ik me ten volle dat ik alle kansen in het leven aan moet grijpen, dus voor ik het wist stond ik op het vliegveld. Zo snel kan het soms gaan.”

Memisoglu doelt daarmee op het overlijden van zijn neef, die bij een steekpartij in Den Haag om het leven kwam. “Wij trokken veel met elkaar op en het was een heftige tijd voor mij en mijn familie. Het blijft voor altijd pijnlijk, maar het geeft tegelijkertijd ook heel veel kracht”, aldus de linksbuiten, die met grote ambities afreisde naar Zweden. “Deze ploeg is vorig seizoen gedegradeerd en wil weer meedoen om promotie. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik topscorer van de competitie wilde worden en dat is gelukt. Nu nog in de play-offs knallen en dan heb ik echt naam gemaakt voor mezelf.” Een vrolijke lach volgt als hij de vraag krijgt of hij kan lezen wat de Zweedse kranten over hem schrijven of dat het abracadabra is. “Dat laatste, haha. Maar volgens mij is het wel positief en sowieso is het bijzonder dat ik als speler op het vijfde nationale niveau zoveel media-aandacht krijg en dat de mensen in de stad me van naam kennen.”

De Nederlander zette zichzelf op de kaart toen hij op 19 september vijf keer scoorde in een uitduel tegen Hertzoga BK. “We wonnen met 4-5, dus dan kan je als aanvaller niet meer stuk natuurlijk. De ploeg begon het seizoen met twee nederlagen en na mijn komst is er niets meer verloren gegaan, dus dat zien de trainers en de fans natuurlijk ook.” De Zweedse voetbalbond heeft door de coronacrisis besloten alle lagere competities in te korten. Zodoende treffen alle clubs elkaar maar één keer en is de jaargang al na elf duels ten einde. Met elf goals en acht assists heeft Memisoglu een groot aandeel gehad in de tweede plaats, die recht geeft op deelname aan de play-offs om promotie naar het vierde niveau. “Ik ben blij dat ik mijn steentje bij heb kunnen dragen. Nu nog knallen in de nacompetitie. We spelen nu twee wedstrijden en als we dan de betere zijn volgt er nog een tweeluik. Ik ben net op tijd fit na een verkoudheidje, dus ik hoop weer goals te maken en assists te geven.”

In negen competitiewedstrijden was Memisoglu goed voor elf goals en acht assists. In het eerste play-offduel kwam hij niet tot scoren en moest na dertig minuten worden gewisseld, omdat hij toch nog niet fit genoeg was. Eskilstuna verloor met 3-2 en moet het zaterdag in eigen huis recht zien te zetten.

Met zijn extreme gedrevenheid wordt hij door zijn vrienden met Cristiano Ronaldo vergeleken en zelf ziet hij de parallellen ook wel. “Niet in niveau natuurlijk, maar wel qua inzet. Ik doe er alles voor en leef net als hij voor goals.” Memisoglu wil als traditionele vleugelaanvaller het liefst elk duel een hoofdrol opeisen en dat kan ook een valkuil voor hem zijn. In 2018 werd hij bij de Nederlandse derdeklasser Quick uit de selectie gezet toen hij volgens de clubleiding ‘het collectieve belang ondermijnde’ met zijn houding. Zelf ontkent hij dat het zo ging, zonder in details te treden. "Ik focus me liever op het positieve en wil het verleden het verleden laten. Bij Westlandia en later HBS heb ik laten zien wat ik in huis heb en hetzelfde doe ik nu in Zweden. Hier kijken ze waar je goed in bent en dat proberen ze te versterken, in plaats van dat je wordt beoordeeld op de mindere kanten van je spel.” In het geval van Memisoglu betekent dat dat hij naar hartelust mag aanvallen omdat ploeggenoten veel defensief werk voor hem opknappen. "Natuurlijk ben ik er ook niet vies van om te werken voor de ploeg, maar scoren is mijn kracht."

“Daar voel ik me goed bij. Ik speel weliswaar op rechtsbuiten, terwijl ik liever op links sta, maar het werkt goed. We hebben een heel mooi team en iedereen werkt hard. Zelf train ik ook nog extra omdat ik het maximale eruit wil halen. Ik speel nu op het vijfde niveau van Zweden, maar ik blijf altijd groot dromen. Jamie Vardy is ook pas op een latere leeftijd hard doorgebroken en zo zijn er veel meer voorbeelden.” Memisoglu’s contract loopt na dit seizoen af en hij is ondanks de waardering voor zijn prestaties niet van plan om te blijven. “Nee. Ik heb bij mijn komst al aangegeven dat ik de club zie als een springplank en de clubleiding heeft daar vrede mee. De club heeft vaker spelers afgezet bij ploegen uit hogere divisies en ik denk dat de tweede competitie van Zweden op dit moment reëel is voor mij. Ik heb mijn naam hier snel kunnen vestigen en ga er alles aan doen om af te sluiten met promotie. Dan is dit avontuur met Eskilstuna City pas echt geslaagd.”

Memisoglu in het midden, met zijn Nederlandse ploeggenoten Jorgen Gomes links en Amien Jeddaoui rechts.

Memisoglu vindt het ergens wel jammer dat hij maar vier maanden betrokken is bij de Zweedse burentwist, die hij eigenhandig nieuw leven inblaast als hij erin slaagt promotie af te dwingen. “Uiteindelijk heeft deze club het als eerste aangedurfd mij een profcontract te geven en daar ben ik hen heel dankbaar voor. Het zou daarom geweldig zijn als ik de club een niveau omhoog kan schieten. Dan hebben de fans eindelijk weer wat te vieren, al mogen ze niet bij ons in het stadion zijn.” Eskilstuna kan zo’n 7.000 supporters verwelkomen op de tribune en Memisoglu had dat graag eens meegemaakt. “Ik heb nooit eerder voor zoveel mensen gespeeld, dus dat was mooi geweest. Sowieso ben ik iemand die beter gaat spelen als het publiek erachter gaat staan. Daar krijg ik vleugels van, dus ik hoop dat mijn volgende club ook een fanatieke aanhang heeft. Als geboren Hagenees hoop ik uiteindelijk een keer voor ADO Den Haag te spelen, dus Martin Jol mag me altijd bellen.”

Voorlopig heeft de 23-jarige echter geen haast om Zweden te verlaten. “Het bevalt me hier wel. Ik houd van de rust en de omgeving is ook gewoon mooi. Ik heb hier alle tijd om aan mijn geloof te werken, want er is mede door alle coronamaatregelen niet veel afleiding.” De club traint iedere avond en verder heeft Memisoglu geen verplichtingen. Hij woont samen met twee Nederlanders in een appartement: Jorgen Gomes en Amien Jeddaoui. Ze kenden elkaar al vanuit het amateurvoetbal en zijn alle drie deze zomer in Eskilstuna neergestreken. Vanuit daar hopen ze allemaal een fraaie vervolgstap te maken. “En dat gaat ons ook allemaal lukken”, klinkt Memisoglu overtuigd. “Ik heb nu ervaren hoe het is om als prof te leven en het doet me goed te zien dat ik makkelijk meekan. Ik kan op alle posities in de voorhoede uit de voeten, dus ik hoop dat dat in mijn voordeel werkt. Het voelt heel goed dat ik eindelijk mijn droom waar kan maken en daar blijf ik Eskilstuna altijd dankbaar voor.”