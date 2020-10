De Boer wijst naar vervanger Frenkie de Jong: ‘Dan doe je hem tekort’

Frank de Boer stond woensdagavond voor de eerste keer als bondscoach langs het veld tijdens een interland van het Nederlands elftal. De nieuwe keuzeheer zal echter met gemengde gevoelens terugkijken op zijn debuut, aangezien er met 0-1 werd verloren van Mexico. De Boer koos er daarnaast vanwege het drukke programma van zijn internationals voor om een aantal wijzigingen door te voeren ten opzichte van de ploeg die onder zijn voorgangers Ronald Koeman en Dwight Lodeweges doorgaans op het veld stond.

“Het resultaat is altijd vervelend natuurlijk. Het is wel een oefenwedstrijd en we hadden van tevoren al aangegeven dat we niet met het sterkst mogelijke team zouden spelen. Dat zou je misschien als excuus kunnen geven”, reageerde hij na afloop van het duel voor de camera van de NOS. “Ik denk dat we onwennig begonnen in de eerste zeventien minuten, daarna kwamen we er eindelijk in. Toen gingen we eindelijk goed tussen de linies spelen en we wat mogelijkheden kregen.” Oranje speelde een bijzonder moeizame eerste helft, zo zag ook de bondscoach: “We hebben in de eerste helft denk ik anderhalve kans gehad en we hebben er drie weggegeven. Het was een duel dat zich op het middenveld afspeelde. We wilden hoog druk zetten en dan is het vaak zo dat degene die de minste fouten maakt er het best op staat en dat waren zij in de eerste helft.”

De beste man van Oranje werd veel te vroeg gewisseld door Frank de Boer

Voetbalzone kende rapportcijfers toe aan de spelers die minstens een helft meededen. Lees artikel

De Boer koos er onder meer voor om Owen Wijndal en Teun Koopmeiners hun debuut te laten maken en hij was na afloop tevreden over het spel dat het tweetal van AZ heeft laten zien: “Het is niet niks natuurlijk om je debuut te maken zoals Owen deed. Maar ik vind het heel knap dat hij zich er echt in knokte, want hij begon een beetje stroef. Dat kan. Ik kan me mijn interlanddebuut nog herinneren tegen Italië en ik dacht achteraf: dan heb ik die maar gehad in ieder geval. Natuurlijk weten we allemaal dat hij beter kan, maar we hebben allemaal te veel onnodige fouten gemaakt.”

Koopmeiners speelde in plaats van Frenkie de Jong, die vanwege lichte klachten negentig minuten op de bank bleef, op het middenveld en De Boer vindt dat de debutant dat goed heeft ingevuld. Hij reageert dan ook genuanceerd op de opmerking dat zonder De Jong ‘het middenveld er gelijk heel anders uitziet’: “We weten allemaal dat hij heel belangrijk is voor het Nederlands elftal, maar ik moet zeggen dat je dan ook Koopmeiners tekortdoet. Ik denk dat hij echt een puike wedstrijd heeft gespeeld. Hij heeft ook wel zijn foutjes gemaakt, maar Koopmeiners heeft denk ik gewoon negentig minuten lang een hele goede wedstrijd gespeeld. Frenkie zit natuurlijk al langer op dit niveau en we weten allemaal wat hij kan.”

De Boer moet toegeven dat hij een ‘rotgevoel’ over heeft gehouden aan zijn eerste nederlaag. De bondscoach had bij het maken van zijn opstelling echter ook al de Nations League-ontmoetingen met Bosnië-Herzegovina en Italië van de komende week in gedachten: “Ik mag maar zes keer wisselen en de jongens die normaal gesproken kans maken om te spelen hebben allemaal zondag nog gespeeld. Dan moet ik dat doseren. Ik denk vooral aan de komende twee wedstrijden. Als ik ze nu deze drie wedstrijden laat spelen… Ze gaan tot en met december om de drie dagen wedstrijden spelen. Ik denk dat het gewoon een hele verstandige keuze van ons was”, sloot hij af.