De beste man van Oranje werd veel te vroeg gewisseld door Frank de Boer

Het Nederlands elftal is heeft woensdagavond een teleurstellende oefenwedstrijd gespeeld tegen Mexico. Bij het debuut van bondscoach Frank de Boer ging Oranje met 0-1 onderuit in de Johan Cruijff ArenA. Voetbalzone beoordeelt de spelers van het Nederlands elftal die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Oranje tegen Mexico

SPELER CIJFER Tim Krul 5,5 Hans Hateboer 4,5 Stefan de Vrij 6 Virgil van Dijk 6,5 Owen Wijndal 4 Georginio Wijnaldum 6 Donny van de Beek 5 Teun Koopmeiners 5,5 Steven Berghuis 7 Memphis Depay 5,5 Ryan Babel 4 Nathan Aké 3 Joël Veltman 6

Cijfers Oranje

Tim Krul: 5,5

Voor het eerst sinds oktober 2015 stond Krul onder de lat in een wedstrijd van Oranje. De doelman had in de eerste helft weinig te doen, maar viel toen al in negatieve zin op met enkele ziekenhuisballen. Een daarvan, na een klein kwartier spelen, resulteerde in een serieuze kans voor Jesús Corona. In de tweede helft werden de uittrappen van Krul er niet veel beter op, maar zijn belangrijkste werk deed hij wel. Krul werd gepasseerd na een strafschop, maar was wel van waarde met reddingen op schoten van Corona.

Hans Hateboer: 4,5

Het was pijnlijk om te zien hoe Hateboer zich tien minuten voor de pauze verkeek op een knappe schijnbeweging van Jesús Corona: toen de buitenspeler achterlangs ging, was Hateboer gezien. Het was niet zijn enige ongelukkige moment in de eerste helft. Zo leidde onoplettendheid van Hateboer in de twaalfde minuut tot een enorme kans van Raul Jiménez en leverde hij meerdere lange ballen. In de duels was Hateboer vaak te laat, waardoor hij geregeld een overtreding nodig had.

Stefan de Vrij: 6

De Vrij was soms de aangewezen man om foutjes van zijn ploeggenoten te herstellen. Zelf deed hij in verdedigend opzicht weinig fout. Aan de bal en in zijn verdedigende acties straalde De Vrij rust uit. Hij deed niet alles goed: te denken valt aan een gevaarlijke lage pass op Donny van de Beek na 25 minuten, of de wijze waarop hij zich kort daarvoor liet aftroeven door Raul Jiménez op het middenrif. Maar op de belangrijke momenten stond De Vrij er. Hij maakte aan het begin van de tweede helft plaats voor Veltman.

Virgil van Dijk: 6,5

Vrijwel alles wat Van Dijk moest doen in verdedigend opzicht, deed hij goed. Van het oppikken van Mexicaanse lange ballen tot het wegkoppen van voorzetten en ballen terugkoppen naar Krul: de aanvoerder speelde een sterke wedstrijd. Die bleef echter beperkt tot 45 minuten, want in de tweede helft trad Oranje aan met een nieuw verdedigingsduo.

Owen Wijndal: 4

Er waren veel ogen gericht op de vleugelverdediger van AZ, die een nerveuze indruk maakte.De debutant had de hele wedstrijd zijn handen vol aan Jesús Corona. Al in de tweede minuut gleed hij uit en liet hij zich aftroeven door Corona, die kort daarna opnieuw Wijndal passeerde toen de verdediger te snel een sliding inzette. Een roekeloze terugspeelpass op Van Dijk resulteerde elf minuten voor de pauze in een grote kans van Jiménez; gelukkig voor Wijndal had de aanvaller het vizier niet op scherp staan. De AZ’er viel soms ook op met een goede sliding, opening of snelle pass op Depay, maar verdedigend was het onvoldoende: zo greep hij te weifelend in toen Corona zich richting een schotkans soleerde in minuut 73.

Georginio Wijnaldum: 6

Als Wijnaldum de bal in het bezit had, nam hij meestal goede beslissingen. In de eerste helft verlegde hij het spel in korte tijd naar Babel en Depay; zelf zette hij in de openingsfase een mooie demarrage in. Er mag meer verwacht worden van een van de meest gelouterde spelers van het Nederlands elftal, maar een zwakke wedstrijd speelde hij niet.

Donny van de Beek: 5

Van de Beek liet zich over het geheel niet genoeg gelden. Zo verstuurde hij in de hele wedstrijd slechts veertien passes, waarvan er zeven aankwamen de plek van bestemming. Zijn keuzes aan de bal waren doorgaans wel goed. Na de pauze was hij meer betrokken bij het aanvalsspel aan de linkerflank en stuurde hij Wijndal en Aké op goede wijze weg, al haperde een aanval soms ook bij Van de Beek. Zijn belangrijkste bijdrage in defensief opzicht was het onschadelijk maken van Rodolfo Pizarro in de eerste helft, toen die balbezit had in het strafschopgebied.

Teun Koopmeiners: 5,5

Koopmeiners maakte verrassenderwijs zijn debuut tegen Mexico. De aanvoerder van AZ bleek niet zo gelukkig in zijn passes op het middenveld: als hij het spel naar voren wilde verleggen, misten zijn passes meermaals de juiste richting of kracht. Koopmeiners toonde wel de inzet om zijn eigen fouten te herstellen. In de tweede helft leek de middenvelder met wat meer zelfvertrouwen te spelen, al mazzelde hij toen Héctor Herrera struikelde nadat hij de bal op de eigen helft verspeelde.

Steven Berghuis: 7

Berghuis vertolkte een andere rol dan bij Feyenoord. In De Kuip is hij de grote sterspeler, maar bij Oranje verricht hij meer verdedigend werk. Dat deed hij met verve. Een uitstekende sliding na een halfuur, waarmee hij een gevaarlijke pass onderschepte, was in dat opzicht zijn belangrijkste bijdrage. Het samenspel met Depay verliep vrij soepel. Ook aan het begin van de tweede helft liet hij zich goed zien aan de rechterflank, maar zijn optreden werd halverwege de tweede helft beëindigd door De Boer.

Memphis Depay: 5,5

Depay had Oranje drie minuten voor tijd een gelijkspel moeten bezorgen, maar schoot van dichtbij op de lat. Zoals eigenlijk altijd ging het meeste gevaar bij Oranje uit van de aanvaller, die briljante passeerbewegingen afwisselde met ongelukkige momenten. Zonder de inbreng van Depay zou de wedstrijd echter nog een stuk minder aantrekkelijk zijn geweest. Een van zijn hoogtepunten was een uitstekende kopbal in de eerste helft in de loop richting Babel, die daardoor meteen een kans kreeg. In de tweede helft, toen de inbreng van Depay broodnodig was, leverde hij te weinig.

Ryan Babel: 4

De inbreng van Babel was onvoldoende. Met een fraaie hakbal stond hij aan de basis van een kans van Berghuis in de twintigste minuut, maar daarna was hij minder gelukkig in zijn aanvallende acties. Hij liep zich stuk in het zestienmetergebied en schoot ver naast na een kopbal van Depay. Halverwege de eerste helft moest Babel plaatsmaken voor Luuk de Jong.

Nathan Aké: 3

Aké deed de tweede helft mee, maar kende bepaald geen gelukkige invalbeurt: na een klein uur trok hij Jiménez naar de grond, waardoor Mexico een penalty kreeg en op voorsprong kwam. Zeventien minuten voor tijd liet hij zich in het strafschopgebied uitkappen door Corona, die vervolgens de reflex van Krul testte. Niet veel later verstuurde hij een achteloze pass aan de linkerflank, waarna Oranje de schade maar net kon herstellen.

Joël Veltman: 6

Toen Oranje de bal verloor na de zwakke pass van Aké, dartelde Corona richting het strafschopgebied. Het was daarna Veltman die hem afstopte met een goed getimede sliding in het strafschopgebied. De verdediger kende geen slechte invalbeurt.