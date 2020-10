‘Ook voor AZ is het goed dat het om een grote club als Sevilla gaat’

Oussama Idrissi heeft AZ de afgelopen transferperiode ingeruild voor Sevilla. De club uit LaLiga betaalt naar verluidt circa twaalf miljoen euro voor de 24-jarige buitenspeler, die zijn handtekening heeft gezet onder een meerjarig contract in Zuid-Spanje. AZ-trainer Arne Slot houdt gemengde gevoelens over aan het vertrek van Idrissi.

Slot noemt het ‘een heel mooie transfer’ voor Idrissi. De aanvaller kwam in januari 2018 over van FC Groningen naar AZ en heeft zich in Alkmaar sterk ontwikkeld. “Bij ons heeft hij zich ontwikkeld tot een speler die in de top van de Eredivisie bijna wekelijks het verschil maakte. Met heel stabiele prestaties. Dan kun je verwachten dat er een keer een mooie club komt”, stelt Slot in gesprek met Voetbal International.

Idrissi gaf eerder dit jaar al aan dat hij weg wilde bij AZ. Hij mikte op een transfer naar een grote competitie en noemde LaLiga als een van zijn gedroomde competities. “Ook voor AZ is het goed dat het om een grote club als Sevilla gaat”, reageert Slot. “Niet om andere clubs tekort te doen, maar als je bekijkt waar onze spelers de laatste jaren naartoe zijn gegaan, dan is Sevilla van een andere orde van grootte. En Oussama is door de voordeur bij ons vertrokken.”

Met Jesper Karlsson heeft AZ al een vervanger in huis voor Idrissi. De Zweed kan op verschillende posities in de aanval uit de voeten en viel zondag tegen Sparta Rotterdam (4-4) op. Door zijn transfer naar Sevilla, waar hij ploeggenoot wordt van de Nederlanders Karim Rekik en Luuk de Jong, kan Idrissi dit seizoen alsnog minuten maken in het hoofdtoernooi van de Champions League. De Europa League-winnaar zit in een poule met Chelsea, FK Krasnodar en Stade Rennes.