‘Neymar zei tegen mij dat hij in één dag evenveel verdient als ik in een jaar’

Álvaro González is niet gecharmeerd van het karakter van Neymar. De verdediger van Olympique Marseille kreeg het op 13 september tijdens het met 0-1 gewonnen duel met Paris Saint-Germain aan de stok met de aanvaller, die González van racisme betichtte. De tuchtcommissie gaf aan dat er onvoldoende overtuigend bewijs was voor racisme van González tegen Neymar of andersom. In gesprek met Onda Cero gaat González verder in op de maniertjes van de Braziliaanse superster.

De dertigjarige Spanjaard vertelt dat Neymar gedurende de wedstrijd zijn tegenstanders probeerde te provoceren. "Neymar zei dat hij in één dag evenveel verdient als ik in een jaar. En dat klopt wel. Ik heb hem verteld dat ik erg blij was met mijn salaris. Het hele optreden van Neymar die dag was ongelukkig, het zat vol provocaties", zegt González, die benadrukt dat hij zich niet racistisch heeft geuit.

"Ik heb op geen enkele manier iemand racistisch bejegend. Ik was die wedstrijd gewoon beter dan hij. Hij wist zich geen raad met de situatie. Je moet leren hoe je met verlies moet omgaan en weten wanneer je je in moet houden", stelt de stopper, die hoopt dat de beschuldigingen aan zijn adres niet bij de voetbalfans blijven hangen.

"Ik sta niet toe dat mijn carrière en ik als persoon worden vernederd. Neymar verdient mijn respect niet meer. Helemaal niets. Wij hadden het ontzettend zwaar na de ruzie met Neymar. Niet alleen ik, maar mijn hele familie", doelt González op de doodsbedreigingen die hij had ontvangen. Tegenover Dragoon ging de verdediger al uitgebreid in op de nare berichten die hij en zijn omgeving kregen toegestuurd.

