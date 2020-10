‘Na mijn ruzie met Neymar kreeg ik foto’s van mijn ouders in hun winkel’

Neymar en Álvaro González worden door de Ligue 1 niet bestraft wegens vermeend racisme, zo maakte de Ligue 1 afgelopen week bekend. De spelers kregen het met elkaar aan de stok bij het verhitte duel tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille (0-1). De tuchtcommissie gaf aan dat, na de spelers en vertegenwoordigers van de clubs te hebben gehoord, er onvoldoende overtuigend bewijs was voor racisme van González tegen Neymar of andersom. Voor de Spanjaard kwam er zodoende een einde aan een vreselijke periode.

Neymar verzekerde immers dat de ruzie was ontstaan na een racistische opmerking van González. “Ik heb meer dan twee miljoen WhatsApps ontvangen na mijn ruzie met Neymar. Allerlei bedreigingen, berichten in andere talen. Ik snapte er niks van”, blikte de verdediger van Olympique Marseille in gesprek met Dragoon terug op de voorbije weken. “Ik kreeg foto’s opgestuurd van de auto’s waar wij in rijden. Ze zeiden dat ze mij gingen vermoorden in mijn eigen huis. En ik kreeg zelfs foto’s van mijn ouders in de winkel waar zij werken. Dat ze hen ook gingen vermoorden.”

“Of ik bang ben geweest? Ja, natuurlijk was ik bang. Ik had nog nooit iets dergelijks meegemaakt”, benadrukt González. “Het is als publiek persoon heel vervelend om mee te maken dat je directe omgeving zoals je familie in iets dergelijks wordt betrokken. Ik kon de nacht na de wedstrijd amper slapen. Alles wat Neymar doet of zegt, heeft grote gevolgen. Ik denk niet dat hij weet wat het effect is als hij iets doet, dat ziet hij niet in. Mijn ouders waren doodsbang en kwamen de volgende dag meteen naar Frankrijk. Ook omdat ik bang was. We wilden samen zijn en dit allemaal in mijn huis verwerken.”

“We hebben een zware periode achter de rug. Mijn ouders zagen mij elke dag van de training terugkomen. Mijn gezicht was meteen ook mijn spiegel: ik voelde me ongelukkig. We snapten er niks van. Het was te massaal. Gelukkig is bewezen dat ik niet schuldig ben.” Hij overwoog zelfs om Olympique Marseille te verlaten. “Ja, op een gegeven moment kwam dat ter sprake. Een vermeende racist kan niet in een stad als Marseille wonen, dat is onmogelijk. Die gaat eerder dood. Ik heb tegen de trainer en tegen de voorzitter gezegd dat als zij mij niet geloofden, dat ik dan liever wilde vertrekken”, erkende de Spanjaard.

Olympique Marseille gaf afgelopen week aan tevreden te zijn met de uitspraak. “Álvaro is niet racistisch, iedere beschuldigingen tegen hem over dit onderwerp is vals en ongegrond”, liet de club van Kevin Strootman in een communiqué weten.