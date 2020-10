Cagliari, Hellas Verona en Leeds United grijpen naast Gyrano Kerk

FC Utrecht is erin geslaagd om Gyrano Kerk voor de club te behouden. Volgens het Algemeen Dagblad vertrekt de 24-jarige buitenspeler deze transferperiode niet uit de Domstad en blijft hij minimaal tot aan de komende transferperiode behouden voor de selectie van trainer John van den Brom. Kerk werd de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer.

Cagliari, Hellas Verona en Leeds United waren het meest concreet. De Telegraaf meldde zelfs dat Kerk persoonlijk al rond was met Cagliari. Tot een overstap gaat het deze transferperiode niet meer komen, zo is de verwachting. Verschillende clubs meldden zich de afgelopen weken bij technisch directeur Jordy Zuidam. Vanuit de Serie A en Premier League werd de interesse concreet, terwijl ook Spaanse clubs informeerden naar de diensten van de aanvaller.

Kerk stond open voor een vertrek en Utrecht was bereid om mee te werken. De club wilde hem echter niet ten koste van alles laten gaan en wilde hem pas uitzwaaien bij een serieus bod. Zuidam ontving volgens de krant geen bod waarmee het kon leven, waardoor een transfer geen doorgang vond. De club bevindt zich in een financiële positie waarin Kerk niet verkocht hoeft te worden. Bovendien werd Sean Klaiber voor minimaal vijf miljoen euro aan Ajax verkocht, waardoor de noodzaak nog kleiner werd. Via bonussen kan de opbrengst van Klaiber oplopen tot zeven miljoen euro.

Een vertrek van Kerk in de winterse transferperiode is overigens niet uitgesloten. Zijn contract in Utrecht loopt door tot aan de zomer van 2023 en bij een goede eerste seizoenshelft kan de interesse vanuit het buitenland toenemen. Kerk was in de eerste drie competitiewedstrijden goed voor twee doelpunten.