Klaassen wint mogelijk afscheidsduel; Dost goud waard voor nieuwe koploper

Davy Klaassen heeft zijn mogelijke laatste wedstrijd in dienst van Werder Bremen gewonnen. De middenvelder wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax en stond zaterdagmiddag 75 minuten op het veld tijdens de 1-0 zege op Arminia Bielefeld. Bas Dost was tegelijkertijd met een doelpunt en een assist tegen TSG Hoffenheim zeer belangrijk voor de nieuwe koploper Eintracht Frankfurt, terwijl Borussia Dortmund dankzij het tandem Giovanni Reyna-Erling Braut Haaland met ruime cijfers afrekende van SC Freiburg. Peter Bosz kende daarentegen een minder gelukkige middag: zijn Bayer Leverkusen speelde tegen VfB Stuttgart voor de derde keer op rij gelijk.

Werder Bremen - Arminia Bielefeld 1-0

De thuisploeg van Florian Kohfeldt zette in de eerste 45 minuten de toon en de minimale voorsprong in de rust was dan ook verdiend te noemen. Na een actie van Jean-Manuel Mbom op rechts na nog geen half uur spelen kreeg Leandro Bittencourt iets te veel ruimte in het strafschopgebied en schoot hij het leer met een volley binnen: 1-0. Van Arminia Bielefeld, waar Mike van der Hoorn en Ritsu Doan in de basis stonden, ging in aanvallend opzicht weinig dreiging uit. Het scorebord kwam na rust niet meer in beweging, al had Arminia via een kopbal van Fabian Klos nog uitzicht op de gelijkmaker. Klaassen werd een kwartier voor tijd vervangen door Christian Gross; Tahith Chong kwam een minuut eerder het veld in. Werder komt op zes punten; Arminia blijft op vier punten steken.

Borussia Dortmund - SC Freiburg 4-0

Roman Bürki ontbrak wegens ziekte opnieuw bij Borussia Dortmund en dat gold ook voor Jadon Sancho. Marco Reus, Reyna en Haaland moesten zodoende voor het aanvallende gevaar zorgen en zij waren na iets meer dan een half uur spelen alle drie betrokken bij de openingstreffer. Nadat Reus de bal veroverde, kon Reyna opstomen en na een pass op Haaland was het uiteindelijk de Noor die afrondde. Via Reyna en Mats Hummels volgden kansen om voor de rust verder uit te lopen, maar Freiburg slaagde erin om de schade in de eerste helft beperkt te houden.

Na de onderbreking ging het echter al snel mis voor de bezoekers, die via Emre Can tegen een grotere achterstand aanliepen. De verdediger stond bij een corner van Reyna op de goede plek en kopte fraai binnen. Hiermee was de zege zo goed als binnen voor die Borussen en de 3-0 van Haaland ruim twintig minuten voor tijd maakte helemaal een einde aan alle twijfels. De tweede goal van de spits was bijna een herhaling van de openingstreffer, met Reyna die een tegenstander passeerde, Haaland lanceerde en de Noor die daarop opnieuw koeltjes afrondde. In de blessuretijd volgde ook nog de 4-0 met nu Haaland in de rol van aangever. De aanvaller kon alleen op het doel af en had oog voor de meegelopen Felix Passlack, voor wie het een koud kunstje was om de bal in het lege doel te leggen.

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 2-1

Hoffenheim wist Andrej Kramaric de voorbije dagen uit handen te houden van Bayern München en werd daar binnen achttien minuten voor beloond. De Kroatische spits maakte vroeg in de wedstrijd op prachtige wijze de openingstreffer. Kramaric ontving de bal in de zestien, kapte van zijn rechter- naar linkervoet en vond met een geplaatst schot precies de kruising: 0-1. Elf minuten na rust kwam Eintracht terug in de wedstrijd. Dost legde de bal breed op Daichi Kamada, die van dichtbij rustig intikte: 1-1. Een kwartier later maakte Dost zelf de winnende treffer. De centrumspits ontving de bal na een scrimmage voor het doel van Hoffenheim plots voor de voeten, en kon die in vrije positie van twee meter in een leeg doel tikken: 2-1. Eintracht zag daarna nog een doelpunt van André Silva afgekeurd worden, maar de zege kwam niet meer in gevaar.

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 1-1

Bayer Leverkusen kon met twee gelijke spelen niet terugkijken op een geweldige start van het nieuwe seizoen. Zaterdagmiddag leek die Werkself echter meer geluk te hebben, aangezien het na zeven minuten al raak was toen Florian Wirtz een voorzet scherp voor de goal slingerde en nieuwkomer Patrick Schick raak kopte. Een kopbal van Konstantinos Mavropanos bracht Stuttgart vervolgens in de eerste helft bijna langszij, maar zijn poging eindigde op de lat.

Na de rust zette Leverkusen weer aan en waren er mogelijkheden voor Moussa Diaby, Lucas Alario en Karim Bellarabi. Gregor Kobel hield zijn ploeg met een aantal knappe reddingen echter in de wedstrijd en het goede optreden van de doelman leverde Stuttgart uiteindelijk zelfs een punt op toen een kwartier voor tijd de gelijkmaker op het scorebord kwam. Sasa Kalajdzic werd bij een vrije trap van Philipp Klement namelijk compleet over het hoofd gezien door de verdediging en hij kopte de 1-1 tegen de touwen.

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 1-3

Het team van Marco Rose ging furieus van start in het Rhein-Energie-Stadion en creëerde zes goede kansen in de eerste twintig minuten. Daarvan werden er twee benut: Alassane Pléa schoot de bal vanaf een meter of vijftien in de hoek en Stefan Lainer kopte de bal na een corner van Jonas Hofmann bij de eerste paal binnen. Het bezoek trok zich daarna terug en liet de thuisploeg wat meer aan de bal, maar zonder resultaat. In het tweede bedrijf trokken die Fohlen de derby definitief naar zich toe. Na een overtreding van Kingsley Ehizibue op Marcus Thuram verzilverde Lars Stindl een strafschop: 0-3. De late 1-3 van Elvis Rexhbecaj was er een voor de statistieken. Het was voor Borussia Mönchengladbach, dat na de interlandperiode een thuisduel met VfL Wolfsburg wacht, de eerste zege van het seizoen. FC Köln wacht nog altijd op het eerste punt.